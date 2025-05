Tutkivan journalismin taidonnäyte paljastaa, että suomalaiset suhtautuvat edelleen sinisilmäisesti venäläisbisneksiin.

Outi Salovaara: Ruplaruhtinaat – venäläisen bisneksen hämähäkinverkot Suomessa

Ilmestyy 5.6.2025

Hylätty hotelli, tappiollinen lomakylä, valetehdas mummonmökissä – venäläiset omistavat Suomessa tuhansia kiinteistöjä ja yhtiöitä. Miksi presidentti Vladimir Putinin luotettu oligarkki halusi lomakylän Tahkolle, kuka on rappioituneen lappeenrantalaishotellin todellinen omistaja ja miksi KGB-taustaisen liikemiehen datakeskus edelleen hurisee Savonlinnassa?

Palkittu toimittaja Outi Salovaara etsii kysymyksiin vastauksia kirjassaan Ruplaruhtinaat. Tutkivan journalismin taidonnäytteeksi nouseva teos paljastaa myös suomalaisten sinisilmäisyyden ja hyväuskoisuuden. Normaali liiketoiminta ei koskaan näytä kiinnostaneen kirjassa esiteltyjä varakkaita ja hyvin verkostoituneita venäläisyrittäjiä. Suomeen lämpimästi tervetulleiksi toivotetut liikemiehet ovat sen sijaan esimerkiksi halunneet hyötyä EU-hankerahoista, käyttää Suomea eräänlaisena veroparatiisina tai saada perheelleen oleskeluluvan EU-alueelle.

Pahimmillaan kyse voi olla myös turvallisuusuhasta. Venäläisten ja suomalaisten yliopistojen tiedeyhteistyöhön perehtyessään Salovaara törmäsi hiuksianostattaviin ilmiöihin kuten tutkijaverkostoon, jossa venäläiset tutkijat keskenään mutta eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla tutkivat Pohjoismaiden ja Baltian infrastruktuurin kyberturvallisuutta – vaikka kaikille on selvää, että suurin uhka Pohjoismaiden ja Baltian infrastruktuurille on Venäjä. Kirjahankkeen selvitystyö johti myös suomalaisyliopiston tekemään pakoterikostutkintaan.

Ruplaruhtinaat nostaa esiin suomalais-venäläisen yhteistyön kenties suurimman ristiriidan: kuinka pitää kiinni Suomen oikeusvaltio- ja avoimuusperiaatteista, kun autoritäärinen Venäjä pelaa täysin erilaisilla pelisäännöillä? Venäjällä Kremlin etu ohittaa yksilön tai yhteisen kansainvälisen edun, ja Venäjän kansalaisia sitoo kaikkialla ehdoton lojaaliusvelvoite isänmaataan kohtaan.

Outi Salovaara on kirjoittanut muun muassa Helsingin Sanomiin, Seuraan ja Suomen Kuvalehteen. Hän on voittanut tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon kahdesti sekä saanut Naistoimittajat ry:n Vuoden Kellokas -tunnustuksen. Venäläisten liiketoimia ja kiinteistökauppoja Salovaara on tutkinut yli kaksi vuosikymmentä.

Ilmestyy painettuna laitoksena sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Maria Jyrkäs.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@otava.fi