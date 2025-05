Uusi estolääkitys vähensi merkittävästi RS-virustautia vauvoilla

Estolääke, nirsevimabi, tutkitusti antaa epidemiakauden ajan kestävän suojan vakavaa RS-virustautia vastaan. Valmiste on ollut käytössä jo talvella 2023–2024 useissa maissa, joissa se on estänyt 80–90 prosenttia RSV:n aiheuttamasta sairaalahoidosta. Lääke on myös todettu hyvin turvalliseksi.

Suomessa vauvojen estolääkitys alkoi viime lokakuussa.

– Pistokset aloitettiin tarjoamalla niitä elokuun ensimmäisen päivän jälkeen syntyneille vauvoille lastenneuvoloissa ja kaikille vastasyntyneille pian syntymän jälkeen sairaalassa. Lisäksi nirsevimabia annettiin tiettyihin riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille lapsille, Tyksin lasten ja nuorten infektiotautien osastonylilääkäri Ville Peltola kertoo.

RSV-epidemia alkoi tänä talvena melko myöhään, vasta helmikuussa. Nyt epidemia on päättymässä ja estolääkitys vastasyntyneille lopetetaan 14. toukokuuta.

Estolääkitys vähensi sairaalan joutumista

Estolääkityksen vaikutus näkyi selvästi Tyksin lasten ja nuorten klinikalla.

– Tavallisesti RSV-epidemian aikana lasten vuodeosasto täyttyy alle kuuden kuukauden ikäisistä vauvoista, joiden hengitys on vaikeutunut. Tänä talvena tällaisia potilaita oli hyvin vähän. Sen sijaan isompia RSV-positiivisia lapsia hoidettiin sairaalassa tavanomaisia määriä. Tämä kuvastaa sitä, että epidemia oli yhtä voimakas kuin aiempina vuosina, mutta nirsevimabi suojasi pienimmät lapset, joilla vaikean taudin riski on suurin, Peltola sanoo.

Kokemukset estolääkkeen käytöstä olivat muutenkin myönteisiä.

– Vanhemmat arvostivat suuresti mahdollisuutta suojata lapsensa RSV-infektiolta ja yli 90 prosenttia vastasyntyneistä sai valmisteen. Merkittäviä haittavaikutuksia ei havaittu. Suunnittelemme jatkaa valmisteen käyttöä ensi epidemiakaudella, Peltola sanoo.

Nirsevimabin antaminen toteutettiin neuvoloissa ja Tyksin perheiden ja vastasyntyneiden osastolla.

Vakavan taudin aiheuttaja

RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) on maailmanlaajuisesti yleisin pienten lasten sairaalahoitoon johtava hengitystieinfektioiden aiheuttaja. Noin kaksi prosenttia kaikista syntyvistä lapsista joutuu RSV:n vuoksi sairaalahoitoon ensimmäisen ikävuotensa aikana.

Vakavan RSV-taudin ja siitä johtuvan sairaalahoidon riski on suurimmillaan alle kolmen kuukauden ikäisillä lapsilla, joista noin 15 prosenttia joutuu sairaalahoitonsa aikana tehohoitoon.