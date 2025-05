Erityinen uutuustuote Lidlin paistopisteelle – sateenkaarimunkki juhlistaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta

Lidlin paistopisteellä nähdään torstaina 15.5. aivan uusi tuote, kun myyntiin tulee sateenkaarisydänkuviolla koristeltu munkki. Täytteenä on karkin- ja mansikanmakuista hilloa.

– Odotamme sateenkaarimunkista hittiä. Kehitysvaiheessa munkista oli monenlaisia kokeiluja, ja tämä lopullinen versio ihastutti meidät. Munkki on paitsi herkullinen, myös erittäin kaunis ja visuaalinen. Sateenkaarimunkki tulee ensimmäistä kertaa myyntiin erätuotteena euroviisuviikolle, sillä uskomme, että munkki uppoaa erityisen hyvin viisufaneille. Tämä onkin loistava tarjoiltava viisukatsomoihin! vinkkaa Lidlin paistopistetuotteiden valikoimapäällikkö Vilma Vornanen.

Sateenkaarimunkkeja on myynnissä erä torstaista 15.5. alkaen, sekä toinen erä Pride-viikolla kesäkuussa torstaista 26.6.2025 alkaen. Lisäksi munkkeja tullaan myymään Pride-viikon puistojuhlassa Helsingin Kaivopuistossa lauantaina 28.6.

Lidl on Helsinki Priden kumppani – yhteistyötä tehdään ympäri vuoden

Lidl on tänä vuonna Helsinki Priden pääyhteistyökumppani ja virallinen ruokakauppa. Lidl ja Pride tekevät yhteistyötä yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden eteen ympäri vuoden. Pride on muun muassa kouluttanut Lidlin rekrytointitiimejä miettimään sensitiivisen erityiskohtelun mahdollisuuksia ja kokeilemaan rekrytoinnin esteettömyyttä lisääviä toimenpiteitä hakijapolun varrella. Yhteistyö näkyy konkreettisesti myös Pride-kuukauden aikana järjestettävissä tapahtumissa.

Yksi vuoden näkyvimmistä ihmisoikeustapahtumista on Pride-viikko kesäkuun lopussa. Viikko huipentuu Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan Helsingin Kaivopuistossa lauantaina 28.6. Lidl on näkyvästi mukana tapahtumassa, ja sateenkaarimunkki on myynnissä Lidlin omalla alueella puistojuhlassa.

– On hienoa, että voimme olla mukana Suomen suurimmassa ihmisoikeustapahtumassa tukemassa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Haluamme tehdä sitoutumisen näkyväksi myös myymälöissämme kautta maan sekä antaa työntekijöillemme ja asiakkaillemme Hangosta Sodankylään mahdollisuuden näyttää tukensa tärkeisiin teemoihin vaikka antamalla munkin omille läheisille, sanoo Lidlin HRD-osaston päällikkö Jenny Nordgren.

Sateenkaarimunkki