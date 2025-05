Lidlin kotimaiset kanatuotteet saavat uudet pakkaukset – bongasitko jo hyllystä?

Kanamestari on Lidlin oma tuotemerkki 100-prosenttisesti kotimaisille kanatuotteille. Kaikki Kanamestarin tuotteet ovat Suomessa kasvatettua kotimaisten siipikarjatilojen lihaa. Tuotesarjaan kuuluu 33 tuotetta sekä lisäksi eräluontoisesti useita lisää.

Kanamestarin nykyinen pakkausilme on vuodelta 2017. Kuluttajakyselyn* mukaan Kanamestari on yksi Lidlin tunnetuimmista omista merkeistä. Merkin vahvuuksina pidetään pakkausten selkeyttä, tuotteiden tunnistamista, kotimaisuutta ja yhdenmukaisuutta. Lidl lähti päivittämään pakkausten ulkonäköä vahvuuksien pohjalta, tuoden pakkaukset kuitenkin nykypäivään.

Uusissa pakkauksissa myyntinimi on selkeämmin esillä. Tuotteiden pääväri on keltainen, ja maut erotellaan toisistaan väripalkeilla ja -osioilla: esimerkiksi vaaleansininen väriraita kertoo, että kana on miedosti suolattu, oranssi viittaa hunajan makuun, violetti puolestaan yrtti-valkosipulin makuun. Sama keltainen värimaailma näkyy myymälässä kanahyllyn kalusteissa.

– Kanamestari-tuotemerkin alla on laadukkaita, kotimaisia broilerituotteita, jotka on ensiluokkaisesti leikattu ja esikäsitelty kotikeittiöiden perus- ja erikoistarpeisiin. Laatu tarkoittaa, että tunnemme tuotantoketjun. Valikoimaan kuuluu arjen perustuotteita, kuten maustamattomia ja marinoituja fileetuotteita, sekä useita erilaisia maustettuja tuotteita, joilla saa helposti vaihtelua ruoan laittoon. Kanamestari on asiakkaidemme kovasti pitämä tuoteryhmä, ja toivottavasti asiakkaamme ihastuvat myös uusiin pakkauksiin! kertoo Lidlin osto-osaston ostaja Teemu Karppanen.

Ensimmäiset uudet Kanamestari-pakkaukset voi jo bongata Lidlin hyllyiltä. Pakkaukset vaihtuvat kevään ja kesän aikana sitä mukaa, kun vanhat pakkaukset saadaan käytettyä loppuun.

*Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kahteen kyselyyn. Ensimmäiseen on vastannut 2000 suomalaista kuluttajaa syyskuussa 2023, ja toiseen 1000 kuluttajaa joulukuussa 2023. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.