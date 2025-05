Kainuun ELY-keskuksen yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Puolangan Ukonkankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Hankealueen pinta-ala on noin 1340 hehtaaria ja sille sijoittuisi enintään 15 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan teho tulisi olemaan 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 320 metriä.

Sähkönsiirron toteuttamiseksi tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa SVE1 ja SVE2 alavaihtoehtoineen. SVE1:ssä rakennetaan noin 32,2–33,1 km pituinen 400 kV voimajohto OX2:n sähköasemalle Pontemaan. Voimajohto kulkisi suunnittelualueen länsilaidalta Puokion kylän kautta luoteeseen Pieni Saukkosuolle asti. Tämän jälkeen voimajohdon rakentamiselle on esitetty kaksi toteutusvaihtoehtoa: SVE1a Nuanjärven pohjoispuolelta ja SVE1b eteläpuolelta. SVE2:ssa rakennetaan hankealueelta noin 25,9–26,5 km pituinen 400 kV voimajohto Lumimäen sähköasemalle. SVE2:n liittyminen toteutettaisiin yhdessä Metsähallituksen Hirvivaara-Murtiovaaran ja Koirakankaan tuulivoimapuistojen kanssa. Voimajohto kulkisi hankealueelta kaakkoon Iso Koirasuon itäpuolelle, jonka jälkeen linjaus suuntautuisi lounaaseen. Voimajohdon rakentamiselle on esitetty kaksi alavaihtoehtoa vaihtoehdon alkupäässä.

Kainuun ELY-keskus esittää yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä näkemyksensä YVA-selostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltuun päätelmään sisältyy yhteenveto selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Ukonkankaan hankkeen YVA-selostus on ollut nähtävillä ensimmäisen kerran 17.4.-17.5.2024. Yhteysviranomainen on pyytänyt hankkeesta vastaavaa täydentämään YVA-selostusta 12.6.2024. Täydennetty Ukonkankaan YVA-selostus on ollut nähtävillä 12.2.-13.3.2025. Yhteysviranomaiselle toimitettiin kuulemisaikoina yhteensä 30 lausuntoa ja 8 mielipidettä.

Saaduissa lausunnoissa korostuivat hankkeen vaikutukset alueen linnustoon, kuten pesimälinnustoon ja maakotkaan. Lausunnoissa painottuivat myös hankkeen vaikutukset alueen eläimistöön, kuten metsäpeuraan ja suteen sekä luontoarvoihin. Myös yhteisvaikutukset muiden lähialueen hankkeiden kanssa sekä vaikutukset alueen ekologisiin yhteyksiin nostettiin lausunnoissa esille.

Mielipiteissä korostuivat alueen luontoarvot ja eläimistö, huoli hankkeen yhteisvaikutuksista ja alueen pirstoutumisesta usean suunnitellun hankkeen myötä. Mielipiteissä painottuivat myös huoli hankkeen maisemavaikutuksista sekä vaikutuksista alueen virkistyskäyttöön ja viihtyisyyteen.

Yhteysviranomainen katsoo, että hanke vaikuttaa merkittävästi alueen luonnonympäristöön. Hankkeesta aiheutuu haitallisia vaikutuksia muun muassa alueen uhanalaiseen linnustoon ja eläimistöön sekä maisemaan. Nämä vaikutukset korostuvat erityisesti usean lähialueelle suunnitteilla olevan hankkeen yhteisvaikutusten myötä. Tuulivoimaloiden ohella sähkönsiirto ja yhteisvaikutukset muiden voimajohtohankkeiden kanssa aiheuttavat vaikutuksia luonnonympäristöön muun muassa pirstoutumisen myötä. Yhteysviranomainen onkin nostanut perustellussa päätelmässään yhteisvaikutukset hankkeen merkittäväksi vaikutukseksi. Yhteisvaikutuksia kohdistuu myös ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Yhteysviranomainen lisää, että arviot ja selvitykset sisältävät epävarmuuksia ja puutteita. Jatkosuunnittelussa tulee epävarmuuksia tarkentaa ja hankkeen haitallisia vaikutuksia lieventää.

Yhteysviranomaisen laatima perusteltu päätelmä sekä saadut lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/ukonkangastuulivoimaYVA sekä viranomaisen verkkosivuilla 30 päivän ajan osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset-verkkosivulla.