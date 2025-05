Hyväksytty suurpetolaki – oikea suunta, mutta ei vielä riittävä

Metsästäjäliitto kiittää hallitusta ja eduskuntaa siitä, että hallitusohjelman mukaisesti on hyväksytty laki, joka parantaa suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä. Uudistettu laki antaa toivottavasti mahdollisuuden aloittaa suurpetojen hallittu metsästys Suomessa.

Suden suojelun lievennys edellyttää lisää lainmuutoksia

Euroopan unioni on lieventämässä suden suojelua. EU-parlamentti hyväksyi muutoksen, mutta se vaatii vielä jäsenmaiden hyväksynnän. Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut, että suden suojelustatuksen muutoksen jälkeen se on valmis päivittämään metsästyslakia, jotta suden kannanhoidollinen metsästys olisi mahdollista. Ministeriö on todennut, että Suomen on seurattava susikannan kehitystä ja varmistettava, ettei metsästys vaaranna suden suotuisan suojelun tasoa.

Metsästäjäliiton esitykset tulisi huomioida

Hyväksytyssä laissa on edelleen puutteita, joista Metsästäjäliitto antoi lausunnon jo aiemmin keväällä. Nyt hyväksytystä laista puuttuu selkeät perusteet sille, miten suurpetojen eri lajien suotuisan suojelutason viitearvo määritellään ja miten se jaetaan eri kannanhoitoalueille. Metsästäjäliiton mielestä eduskunnan pitäisi päättää näistä periaatteista laissa.

Laissa pitäisi myös täsmentää, millä periaatteilla kannanhoidollista metsästystä toteutetaan sekä mikä on kannanhoitosuunnitelmien rooli ja oikeudellinen asema. Myös asetuksenantovaltuus kannanhoitoalueiden määrittelystä kaipaa tarkempaa arviointia.

Metsästäjäliiton lisäksi myös korkein hallinto-oikeus on kiinnittänyt huomiota näihin puutteisiin omassa lausunnossaan käsitellessään lain luonnosta aiemmin tänä keväänä.

Metsästäjäliitto on myös esittänyt, että lain sanamuotoja tulisi muuttaa vastaamaan paremmin EU:n luontodirektiiviä. Lisäksi kannanhoitosuunnitelmien laatimisen menettely ja sisältö tulisi määritellä laissa.

Poikkeuslupien hakuprosessi uudistettava

Metsästäjäliitto on ehdottanut, että kannanhoidollisen metsästyksen poikkeuslupien hakeminen ja käsittely tulisi uudistaa. Tällä hetkellä metsästäjät joutuvat itse hakemaan ja perustelemaan suurpetojen metsästyksen poikkeuslupia ilman mahdollisuuksia kuulla alueen asukkaita tai käyttää paikallista tietoa suurpetojen määrästä. Hallinto-oikeus on päätöksissään korostanut paikallisten näkökulmien käsittelyä poikkeuslupahakemuksissa, mihin metsästäjillä ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia.

Ruotsissa viranomaiset kokoavat tarvittavat tiedot, osoittavat poikkeuslupien kohteet ja määrittävät metsästettävät suurpetomäärät, minkä jälkeen metsästäjät hakevat lupia.