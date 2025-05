Osuuskauppa Arina Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden vapaaehtoistoiminnan pääyhteistyökumppaniksi – Luvassa myös oululaisia osallistava designyhteistyö Susanna Sivosen kanssa

Osuuskauppa Arina ja Oulu2026 – Euroopan kulttuuripääkaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Arinan toimimisesta kulttuuripääkaupunkivuoden vapaaehtoistoimintaan pääyhteistyökumppanina. Kumppanuus korostaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja paikallista sitoutumista – arvoja, jotka ovat keskeisiä sekä Arinan että Oulu2026:n toiminnassa.

– On hienoa olla mukana Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuodessa vapaaehtoistoiminnan pääyhteistyökumppanina. Haluamme tukea kulttuuripääkaupunkivuotta tavalla, joka edistää yhteisöllisyyttä, vähentää yksinäisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Meillä on mahdollisuus kulttuuri-ilmastonmuutokseen koko laajalla Oulu2026-alueella, ja sen yhtenä tärkeimpänä osana on se, että ketään ei suljeta ulkopuolelle. Kun yhdistämme voimamme, saamme yhdessä luotua huikean kulttuuripääkaupunkivuoden, jonka viesti kantaa vielä pitkälle, toteaa Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

– Haluamme olla mukana rakentamassa yhteisöllistä ja osallistavaa kulttuuripääkaupunkivuotta. Vapaaehtoistoiminta on mukaan lähteville upea mahdollisuus ja kokemus, ja sen tukeminen on meille luonteva tapa osallistua tähän ainutlaatuiseen tapahtumavuoteen, sanoo Arinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.

– Vapaaehtoistoiminnan pääyhteistyökumppaniksi lähteminen oli meille helppo päätös, sillä sen kautta voimme olla mukana mahdollistamassa vapaaehtoisille uusia kokemuksia ja oppeja, jotka voivat osaltaan auttaa esimerkiksi työllistymisessä alueelle. Kulttuuripääkaupunkivuosi on iso ponnistus, jossa jokainen vapaaehtoinen on arvokas ja arvostettu, sillä heidän työllään on ensiarvoisen tärkeä rooli tapahtumien onnistumisessa, Salonen lisää.

Osallistavaa designia – Mielestäni-työpajoissa jokaisen ääni saa kuulua

Yksi näkyvimmistä osaprojekteista Oulu2026-yhteistyössä on paikallisen taiteilijan, Susanna Sivosen kanssa toteutettava designyhteistyö. Sivonen on luonut kuosin pääversion, jonka keskeisenä osana on 1800-luvun lopulta oleva kartta Oulusta. Kartan päälle rakentuva kuosi yhdistelee värejä, abstrakteja muotoja, tunnistettavia yksityiskohtia Oulusta ja ympäristöstä sekä konkreettisia reittejä luoden inspiraatiota luovuudelle, rohkeudelle ja ihmisiä yhdistävälle viestinnälle.

– Idea karttojen käyttämisestä kuosin taustalla syntyi mielenkiinnostani nähdä kartat, reitit ja infrastruktuurin kehitys visuaalisesti ja tulkita seutuja niin tunnistettavasti kuin taiteellisesti. Idea täydentyi ystävyydestäni entisen kartanpiirtäjän, Siskon kanssa. Kohtasimme aikoinaan täysin sattumalta, kun olin lenkillä koirani kanssa ja löysimme ainutlaatuisen yhteyden heti kuin taikaiskusta. Ikäeroa meillä on reilu 50 vuotta, ja yksi ystävyytemme erityispiirteistä on suuri rakkaus luontoa ja ympäristön seuraamista kohtaan. Olen oppinut Siskolta todella paljon niin paikallisesta maisemasta kuin elämästä yleensä, ja ajatus vastaavanlaisten kohtaamisten mahdollistamisesta myös muille innosti luomaan suunnitteluprojektin, joka yhdistäisi ihmisiä, tarinoita ja näkemyksiä seutumme merkityksistä – rakentuen yhteiseksi kuosiksi. Jokainen meistä kaipaa sitä, että meidät nähdään ja kuullaan, tullaan kohdatuksi. Niinpä samalla kun kartta tuo konkreettisesti Oulun kaupungin ja lähiseudut osaksi kuosia, sen päälle tulee rakentumaan taiteen kautta tulkittuna ne ajatukset ja toiveet, joita Oulu meissä herättää, Sivonen avaa ajatuksiaan designyhteistyön taustalla.

– Osuuskauppa Arinan, taiteilija Susanna Sivosen ja Oulu2026:n välillä toteutettava yhteistyö tuo taiteen näkyväksi osaksi vapaaehtoisverkostoa ja toimii hienona esimerkkinä siitä, kuinka yritykset voivat tukea ja hyödyntää taidetta konkreettisesti osana yhteistyötä. Arinan mahdollistama yhteisöllinen teos tukee yrityksen roolia vapaaehtoistoiminnan pääyhteistyökumppanina ja osaltaan vahvistaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa hienon esimerkin kautta. Tämä taiteellinen yhteistyö tulee lisäämään kulttuuripääkaupunkivuoden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta alueella, iloitsee Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden yritysyhteistyön kumppanuuspäällikkö Matleena Aarikallio.

– On mahtavaa päästä Susannan johdolla ja yhdessä oululaisten kanssa luomaan visuaalista tarinaa Oulusta ja Oulun ympäristöstä. Designyhteistyö tukee myös taiteen keinoin loistavasti tavoitettamme yhteisestä osallisuudesta, yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä. Kuosi ja sen eri kerrostumat, jotka Susanna luo oululaisten avustuksella, tulee näkymään kulttuuripääkaupunkivuoden aikana muun muassa vapaaehtoisten vaatetuksessa, Salonen kertoo.

”Minun mielestäni Oulu on...”

Designyhteistyön keskiössä ovat monimuotoisesti oululaisia osallistavat työpajat, joissa kerätyistä ajatuksista, toiveista ja tunteista Sivonen luo osia kuosiin.

– Työpajoissa jokainen osallistuja pääsee mukaan suunnitteluprosessiin. Valkean Kesäkadulla ja Nuorisokeskus Nurkassa järjestettävissä työpajoissa voi käydä kirjoittamassa tai kertomassa minulle henkilökohtaisesti oman tarinansa, mielikuvansa, kokemuksensa ja näkemyksensä oululaisuudesta ja omasta suhteestaan paikalliseen maisemaan. Toivottavasti mahdollisimman moni tulee osallistumaan ja siten jättämään jälkensä syntyvään kuosiin, Sivonen toivoo.

Designyhteistyön avoimet Mielestäni-työpajat Kauppakeskus Valkeassa: