Solita Telenorin datatransformaation kumppaniksi Ruotsissa ja Tanskassa

Osana yhteistyötä Solitan rooli on edistää datan hallintaa ja ketterien toimintatapojen käyttöönottoa datakehityksessä. Tavoitteena on yhdistää nämä siten, että ne kiihdyttävät liiketoimintahyötyjen saavuttamista.Telenor ottaa käyttöön uudet Google Cloud Platform- (GCP) ja BigQuery -pilvi- ja data-alustat muutosten vauhdittamiseksi, lisäksi Solitan Agile Data Engine -automatisointityökalua hyödynnetään DataOps-kehitystyössä ja päivittäisessä toiminnassa. Agile Data Engine on automatisoitu DataOps-alusta pilvitietovarastojen jatkuvaan kehittämiseen ja operointiin. Hanke käynnistyi vuoden 2025 alkupuolella ja jatkuu vuoden 2026 loppuun saakka.





Liiketoiminnan vaikuttavuutta datan avulla

Yhteistyössä Solitan kanssa Telenor haluaa nopeuttaa datapohjaisten liiketoimintojen ja palveluiden markkinoilletuloaikaa, parantaa laaja-alaisesti asiakasymmärrystä sekä kuluttaja- että yritysasiakkaihinsa liittyen, ja varmistaa regulaation noudattamisen kaikissa toiminnoissa.

”Olemme innoissamme voidessamme laajentaa yhteistyömme Solitan kanssa strategiseksi datakumppanuudeksi. Solitan syvällinen osaaminen data- ja pilviteknologioissa sekä heidän vahva ymmärryksensä liiketoiminnastamme pohjoismaisten synergioidemme hyödyntämiseksi tekevät Solitasta oikean valinnan johtamaan tätä muutosta”, kertoo Telenor Nordicsin data- ja analytiikkatoimintoja johtava Tomi Eronen.

Telenor valitsi Solitan kumppanikseen yhtiön johtavan pohjoismaisen data-asiantuntemuksen, vahvan Google Cloud -osaamisen sekä lähitoimitusvalmiuden ansiosta. Päätöstä tuki myös Solitan pitkäaikainen yhteistyö DNA:n kanssa.

”Nykyaikaiset datakyvykkyydet ovat olennaisen tärkeitä liiketoimintamme uudistamisessa ja kehittämisessä. Yhdessä Solitan kanssa rakennamme perustan, jonka avulla voimme hyödyntää dataa tehokkaammin sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, kommentoi Telenor Tanskan data-alustoista vastaava johtaja Jacob Boesen Madsen.



Tulevaisuuden perusta

Hanke on osa laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen, skaalautuva ja tulevaisuuden kehitystoimintaa tukeva kivijalka Telenorin datatoiminnoille. Vaikka painopiste on tällä hetkellä Ruotsissa ja Tanskassa, lähestymistapaa ja muutoksesta saatuja kokemuksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös näiden markkinoiden ulkopuolella.

”Tavoitteenamme on synnyttää merkittävää liiketoiminta-arvoa ja saavuttaa synergiaetuja kehittämällä samankaltaisia, mutta paikallisesti räätälöityjä, digitaalisia alustoja Telenorin kahdelle liiketoimintayksikölle. Vaikka ohjelma on vielä alkuvaiheessa, olemme jo nähneet lupausten toteutuvan käytännössä”, Ruotsin Telenorin Data Analytics & AI -yksikön johtaja Asad Khan kertoo.

”Olemme ylpeitä voidessamme jatkaa Telenorin tukemista heidän datamatkallaan. Yhdessä voimme luoda datalla arvoa yhdistämällä viimeisimmän teknologian ketteriin menetelmiin. Tavoitteenamme on aina luoda todellisia, pitkän aikavälin vaikutuksia”, sanoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.

Telenor

Telenor Group on johtava matkaviestintä- ja digitaalisia palveluja tarjoava televiestintäyhtiö, joka tarjoaa palveluja miljoonille asiakkaille Pohjoismaissa ja Aasiassa. Innovointiin, digitaalisiin yhteyksiin ja transformaatioon vahvasti sitoutuneen Telenorin pääkonttori sijaitsee Norjassa. Telenor Nordics on Telenor Groupiin kuuluva liiketoiminta-alue, joka koostuu Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen toiminnoista. Suomessa Telenor-konserniin kuuluva DNA on toiseksi suurin mobiilin ja kiinteän verkon operaattori, joka tarjoaa yhteyksiä, palveluja ja tuotteita koteihin ja työpaikoille tukien näin yhteiskunnan digitalisoitumista.

Solita

Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen dataan ja tekoälyyn erikoistunut teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Solitan palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, ohjelmistokehitys, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää jo yli 2000 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä ja Saksassa sekä Iso-Britanniassa.