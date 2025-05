Kuka sinut hoitaa? - "Selma" kertoo, miten käy, jos ei kukaan

Oletko miettinyt, kuka sinut joskus hoitaa, kenelle olisit valmis antamaan kotisi avaimen tai kenet itse hoidat?

Selma joutui tätä miettimään, kun aviomies sai muistisairauden. Toisin kuin muut, Selma kieltäytyi yhteiskunnan asettamasta hoiva velvoitteesta. Hakiessaan apua Selma joutuu jatkuvasti vastakkain yhteiskunnan odotusten kanssa. Vauhdikkaiden käänteiden kautta hän päätyi lopulta käräjäoikeuteen vastaamaan valinnoistaan.

Virva Muotkan kirjoittama "Selma" haastaa lukijan pohtimaan omaa suhdettaan siihen, että hyvinvointivaltio ei säästövimmassaan hoidakaan vanhuksiaan. Kirjan tapahtumat kumpuavat Muotkan omakohtaisista kokemuksista.

Kirja ei takuulla jätä ketään kylmäksi. Se antaa toivoa. Mahdollisuuksia on, jos niihin uskaltaa tarttua. Selma on fragmentaarinen tapauskertomus koulutuspäällikkö Virva Muotkan omakohtaisista kokemuksista vanhusten kotihoidon alasajosta hänen vanhempiensa sairastuttua. Aina apua ei saakaan.



Muotka päätti, ettei hän aio olla hiljaa vaan hän tuo kirjallaan keskusteluun ikääntyneiden hoidosta uusia ulottuvuuksia. Kirjassa on kohtauksia todellisesta elämästä, mutta juonen käänteet on dramatisoitu.

