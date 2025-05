Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kuntayhtymien luottamuspaikkojen neuvottelut saatu päätökseen yhteisymmärryksessä

Aleksandra Sjöberg on valittu Eva Biaudetin uudeksi eduskunta-avustajaksi 14.5.2025 10:21:33 EEST | Tiedote

Aleksandra Sjöberg on valittu Eva Biaudet’n eduskunta-avustajaksi. Sjöberg on valtiotieteiden kandidaatti Åbo Akademista ja viimeistelee parhaillaan kansainvälisen oikeuden maisterinopintojaan. Hän on kotoisin Pietarsaaresta ja on aiemmin työskennellyt tasa-arvokysymysten parissa Svenska Kvinnoförbundetissä sekä suorittanut harjoittelun toimittajana Åbo Underrättelser-paikallislehdessä.