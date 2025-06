Yli 2500 päivää kehitystä ja ongelmien ratkaisua, nyt kauppa käy...

Tamperelainen terveydenhuollon tekniikkaa kehittävä ohjelmistoyritys stemGO Oy taisteli ja saavutti vihdoin paikkansa e-health markkinoilla. Vuonna 2018 nähtiin suomen ensimmäinen Kanta-liitos mobiililaitteille, kun stemGO:n hoitokirjaussovellus esiteltiin. Nykyisellään kokonaisvaltaisen A1-luokan potilastietojärjestelmän stemGO Medical:in tie äärimmäisen vaikealla terveydenhuollon tekniikan sektorille tulon "kuolemanlaakso" vaihe kesti seitsemän vuotta.

Taustaa:

Matkaan on mahtunut ainakin kaksi turhaa suurehkoa asiakastilausta, joista yritys ei saavuttaneet mitään ja menetti paljon aikaa. Matkaan mahtuu myös korona-aika, jolloin yritys päätti olla laskuttamatta asiakkaitaan koska varsinkin yksityisen sektorin hoitotyö käytännössä keskeytyi kokonaan. Vuoden 2021 uusi asiakastietolaki teki alan järjestelmävaatimuksille hyvää mutta venytti myös silloisen järjestelmäversion markkinoille tulon, koska edessä oli auditointi ja uudet viranomaisvaatimukset. 2024 tuli Soteri-rekisteri uudistuksen sotku ja taas osa paveluntuottaja markkinasta halvaantui täysin.

Nykyään Terveyspalvelu Vastaanotto.fi-palveluun kuuluva stemGO Medical on suomen eniten kasvava ja edistyksellisin potilastietojärjestelmä, jonka tavoitteena on ollut alusta asti haastaa suuria ja kankeita instituutioita. "Haluamme kehittää järjestelmää ja sen liitännäispalveluita yhdessä terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa. Heille tätä tehdään." toteaa Teemu Salminen

Nykyisellään stemGO Oy saa uusia palveluntuottaja-asiakkaita viikossa saman verran, kun se sai yhteensä ensimmäisen viiden vuoden aikana. Yritys saa kiittää tästä pitkäjänteistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattiliittojen kanssa. Missiomme on kehittää terveydenhuollon palveluntuottajille parhaat mahdolliset työkalut ja kaikille mahdollisella hinnoittelulla. On palveluntuottaja-asiakas sitten yhden henkilön yritys tai suurempi organisaatio, palvelemme heitä samalla intensiteetillä. Yritys on palkannut ja tulee palkkaamaan lisää henkilökuntaa, voidakseen palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin.

Olemme luoneet monipuoliset hinnoittelumallit, mistä kaikki löytävät itselleen sopivan.

Terveyspalvelu Vastaanotto.fi tarjoaa ilmaisen liittymisen digitaaliseen terveyskeskusalustaan kaikille terveydenhuollon palveluntuottajille, palvelu on suomen ensimmäinen käyttöperusteinen ratkaisu.

"Matka on ollut pitkä ja kivinen mutta olemme täällä edelleen teitä varten."

Terveyspalvelu Vastaanotto.fi Oy:n toimitusjohtaja: Teemu Salminen