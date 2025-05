Prisman data: Suomalaiset innostuivat perinteisestä havukasvista – jopa 30 % kasvu pihoilla ja puutarhoissa

Tuija vaikuttaa olevan tänä keväänä vakiokasvi suomalaisten pihoilla, sillä niiden myynti Prismassa on kasvanut 30 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

”Tuija on tällainen ikivihreä havukasvi, joka sopii monenlaiseen pihaan. Ne ovat tänä vuonna selvästi kovassa huudossa ja sama pätee yleensäkin koristepensaisiin, joiden myynti on kasvanut myös 50 prosenttia. Vaikka kevät on ollut viileä, lumien aikainen lähtö on selvästi saanut suomalaiset aktivoitumaan pihan hoidossa”, Prisman pihan ja puutarhan myyntipäällikkö Marko Väänänen toteaa.

Pihoilla näkyy myös viime vuoden lopulla voimaan tullut uusi jätelaki ja sen vaikutukset. Lakimuutoksen jälkeen jokaisen kiinteistön yli 10 000 asukkaan taajamissa täytyy kierrättää biojätteet erikseen, joko erilliskeräyksellä tai kompostoimalla.

”Tämä on johtanut siihen, että kompostikuivikkeen menekki on noussut 30 prosenttia alkuvuoden aikana verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Itse kompostorit suomalaiset ovat sen sijaan hankkineet jo ennen lakimuutosta. Niiden suurista myyntilukemista on tultu nyt alas ja odotamme menekin palavaan normaalivuosien tasolle”, Väänänen taustoittaa.

Terasseja pistetään kuntoon urakalla – piharakennusbuumi odottaa vielä itseään

Puutarhatöiden lisäksi suomalaiset ovat Prisman myyntidatan valossa innostuneet kunnostamaan terassejaan aiempaa tunnollisemmin, sillä muun muassa puuöljyjen myynti on tuplaantunut viime vuoteen verrattuna.

”Suomalaiset ovat selkeästi olleet tänä vuonna normaalia aiemmin liikenteessä näiden töiden osalta, vaikka kelit ovat vaihtelevat,” Väänänen toteaa.

Tammikuussa voimaan tullut uusi rakennuslaki ei kuitenkaan ole vielä saanut aikaan piharakennusten myyntibuumia. Lakimuutoksen jälkeen alle 30 neliön piharakennukset, joita ei ole tarkoitettu asumiskäyttöön, on voinut rakentaa ilman rakentamislupaa.

”Aittojen ja vierasmajojen myynti on jonkin verran kasvanut verrattuna viime vuoteen, jolloin laki ei ollut vielä voimassa. Yleisesti näin isojen piharakennusten kokonaiskustannus on kuitenkin sen verran iso, ettei niiden kysynnässä ole ainakaan vielä havaittavissa huomattavaa kasvua. Mutta tokihan tämä voi vielä muuttua, kun mennään kohti kesää ja vuoden loppua.”