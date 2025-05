StaffPoint-konserni vahvistaa hallitustaan – Marja-Leena Tuomola ja Rolf Jansson liittyvät mukaan

Marja-Leena Tuomolalla on pitkä ja monipuolinen kokemus digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä. Hän on palveluliiketoiminnan ammattilainen, joka on toiminut yli 30 vuotta vaativissa tulosvastuullisissa rooleissa mm. yksityisessä terveydenhuollossa, mediassa ja markkinapaikkaliiketoiminnassa.

Rolf Jansson tuo mukanaan vahvaa osaamista erityisesti liiketoiminnan kasvun johtamisesta sekä kilpailukyvyn kehittämisestä. Hän toimii tällä hetkellä monialayritys Aspon toimitusjohtajana.

Hallituksen puheenjohtaja MB Rahastojen Juha Tukiainen on tyytyväinen hallituksen kokoonpanoon:

”StaffPoint on digitaalinen edelläkävijä toimialallaan. Marja-Leena Tuomolan ja Rolf Janssonin liittyminen hallitukseen kertoo yhtiön kunnianhimosta ja halusta rakentaa edellä kävijyyttään edelleen. Molemmat tuovat mukanaan arvokasta kaupallista näkemystä, joka auttaa hallitusta tukemaan yhtiön johtoa kasvutarinan rakentamisessa.”

StaffPoint-konsernin hallitus 2025:

Juha Tukiainen, puheenjohtaja

Rolf Jansson

Meri Koivula

Marja-Leena Tuomola

Lisätietoja:

Anu Ahokas, toimitusjohtaja, StaffPoint-konserni

anu.ahokas@staffpoint.fi