Brändi oli vaarassa kadota – nyt suomalaisstartup solmii yhteistyön Brunbergin kanssa

– Startup-yritys Santa’s Break, joka tunnetaan kekseliäästä brändistään ja hurjaa vauhtia kasvaneesta somenäkyvyydestään, on selvinnyt yhdestä Suomen suurimmista plagiointitapauksista.

Taloudelliset tappiot nousivat kymmeniin tuhansiin euroihin, brändin tulevaisuus oli vaakalaudalla – ja jopa kuluttajien terveys vaarantui. Ruokaviraston mukaan kopioidut tuotteet olisivat voineet aiheuttaa vakavia riskejä.

Tänään yritys julkistaa merkittävän yhteistyön Suomen vanhimman makeistehtaan, ikonisen Brunbergin, kanssa. Lisenssisopimuksen puitteissa nämä kaksi toimijaa tuovat markkinoille uudenlaisen makeissarjan, joka haastaa karkkihyllyjen tutut mielikuvat ja luo tuoretta näkökulmaa siihen, miltä suomalainen brändi voi näyttää, tuntua – ja maistua.

"Tämä ei ole pelkkää karkkia. Kyse on hetkistä, joilla on tarina – ja suomalaisesta taidosta kiteyttää onni yksinkertaisiin asioihin. Meidän brändimme kysyy: mitä joulupukki tekee, kun hän on vapaalla? Aika on nykyajan luksusta – ja me tarjoamme maistuvia taukoja kiireen keskelle," sanoo Santas Break Company Oy:n kuvittaja ja toimitusjohtaja Miika Aalto.