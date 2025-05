Takajärven alueelle Kokemäelle suunniteltavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Valkoposkihanhien kevätmuutto etenee rauhallisesti 14.5.2025 14:24:11 EEST | Tiedote

Viikon jakson aikana valkoposkihanhet ruokailivat ja pysyivät aloillaan. Barentsinmeren valkoposkihanhikannasta valtaosa on nyt Suomessa ja Virossa. Keskimääräinen päämuutto arktiselle alueelle on ajoittunut 17.–21.5. välille. Pohjois-Karjalassa on nyt 170 000 valkoposkihanhea.