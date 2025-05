SDP:n Kymäläinen: Juuson ja Ranteen turvattava lääkärihelikopteritoiminta Itä-Suomessa

-Lääkärihelikopteritoiminta on erityisen tärkeää pitkien välimatkojen alueilla, kuten Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kaakkois-Suomessa lääkärihelikopteria ei ole saatu vielä edes toimintaan, vaikka eduskunnan oikeusasiamies totesi sen tarpeellisuuden jo kymmenen vuotta sitten kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Nyt uusien määräysten myötä myös Pohjois-Karjalan keskussairaalan lentopaikka Joensuussa on suljettu toistaiseksi, Mikkelin keskussairaalan lentopaikka odottaa sulkemista, ja Päijät-Hämeen keskussairaalan lentopaikka Lahdessakin on toistaiseksi suljettu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koko itäinen Suomi jää vaille lääkärihelikoptereita, mikäli hallitus ei tee mitään, Kymäläinen huomauttaa.

- Ei voi olla niin, että itäsuomalaiset joutuvat tässäkin asiassa eriarvoiseen asemaan muun Suomen kanssa. Hallitus on toistellut toistelemistaan tukeaan Itä-Suomelle, mutta tässä on taas yksi osoitus siitä, ettei hallitusta tunnu Itä-Suomen ongelmat kiinnostavan. Kyse on viime kädessä ihmisten perusoikeuksista, oikeudesta henkeen ja elämään, Kymäläinen jyrähtää.

Ylen uutisen mukaan valtaosa Suomen sairaaloiden lentopaikoista ei enää täytä helikoptereiden lentopaikkoja koskevia lentoturvallisuusmääräyksiä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päivittämät määräykset astuivat voimaan tämän vuoden alussa, ja niiden seurauksena osa sairaaloiden lentopaikoista on jouduttu sulkemaan tai odottaa sulkemista. Koko Manner-Suomessa vain kaksi lentopaikkaa täyttää uudet määräykset.

- Ylipäätään hämmentävä epäonnistuminen on, että jopa vain muutama vuosi sitten valmistuneille kentille joudutaan nyt uusien määräysten vuoksi tekemään valtavan kalliita korjaustoimenpiteitä tilanteessa, jossa hyvinvointialueet ovat muutenkin taloudellisissa ongelmissa. Samaan aikaan hallitus on tehnyt päätöksiä muun muassa sairaalaverkon karsimisesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson sekä liikenneministeri Lulu Ranteen tulisi nyt osoittaa asiassa linjakkuutta ja inhimillisyyttä ja turvata lääkärihelikopteripalvelut yhdenvertaisesti kaikille, myös itäsuomalaisille, Kymäläinen päättää.