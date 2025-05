13,6 miljoonan euron rahoitus Lynchin oireyhtymän syöpien varhaiseen havaitsemiseen

PREDI-LYNCH-hanke on saanut Euroopan unionin Horisontti Missio -ohjelmasta 13,6 miljoonan euron rahoituksen. Uraauurtavassa hankkeessa on mukana 28 organisaatiota eri puolilta Eurooppaa, ja sitä koordinoi Oslon yliopistollinen sairaala. Suomen osuudesta PREDI-LYNCH-hankkeessa vastaa Tampereen yliopisto. Rahoitusosuus on 1,4 miljoonaa euroa.

PREDI-LYNCH-hankkeen tavoite on parantaa syövän varhaista havaitsemista Lynchin oireyhtymän geenivirhettä kantavilla henkilöillä. Lynchin oireyhtymä on yleisin perinnöllinen syöpäoireyhtymä. Se lisää useiden syöpätyyppien, kuten paksu- ja peräsuolen, kohdunrungon, virtsateiden ja muiden vatsan alueen syöpien riskiä. Valitettavan usein sairaus diagnosoidaan vasta kun se on edennyt, jolloin mahdollisuus varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn on menetetty.

Jotta syöpä havaittaisiin geenivirheen kantajilla ajoissa, PREDI-LYNCH-hankkeessa luodaan huipputeknologiaan pohjautuva seulontamenetelmä eli nestebiopsiatestien yhdistelmä, joka tekoälyyn integroituna johtaa tehokkaampaan varhaisen tunnistamisen ennustemalliin. Nestebiopsiayhdistelmä on edullinen ja ei-invasiivinen. Nestebiopsiayhdistelmässä hyödynnetään Tampereen yliopiston tutkijoiden aiempaa keksintöä, Uroscoutia, joka on virtsan kasvain-DNA:han perustuva sekvensointitesti.

Parempi diagnostiikka voi helpottaa terveydenhuollon taakkaa

PREDI-LYNCH-hankkeessa Tampereen yliopisto johtaa monikansallista kliinistä tutkimusta, jossa noin 2000 tutkittavaa satunnaistetaan joko nykyisenkaltaiseen paksusuolen tähystysseulontaan tai nestebiopsiaseulontaan. Nestebiopsiaryhmästä kerätään näytteet hankkeen kaikille alaprojekteille.

Kliinisen työn lisäksi hankkeessa analysoidaan suuria määriä biologisia muuttujia, kuten perimää, geenien ilmentymistä, solujen aineenvaihduntaa ja proteiineja, joita käytetään uusien innovaatioiden tekemiseen. Hankkeen alaprojekteissa tehdään yhteistyötä MSInsightin ja Elyptan kaltaisten lupaavien biomarkkerifirmojen kanssa. Näin geneettisten merkkiaineiden ja syöpään liittyvien muutosten havaitsemiseen saadaan monitasoinen lähestymistapa.

– Tämä lähes 14 miljoonan euron rahoitus nostaa esiin syövän alttiusoireyhtymien valtavan merkityksen tutkimuksessa ja niiden potilaiden tärkeyden, jotka näitä geenivariantteja kantavat. Tehokkaampi varhainen tunnistaminen voi pelastaa ihmishenkiä, parantaa hoitotuloksia ja vähentää yhteiskunnan terveydenhuoltotaakkaa, kommentoi hankkeen Suomen osuutta johtava Toni Seppälä.

PREDI-LYNCH-hanke tähtää uusien seulontamenetelmien nopeaan käyttöönottoon kaikkialla Euroopassa. Samalla halutaan varmistaa, että ratkaisut sopivat yhteen erilaisten terveydenhuoltojärjestelmien ja yhteiskunnallisten arvojen kanssa.

– On tärkeää, että Lynch-potilaiden seulontatähystysten väli ei riipu ympäröivästä terveydenhuoltojärjestelmästä tai sen rahoitusmallista. Lisäksi täytyy huomioida, että kaikissa terveydenhuoltojärjestelmissä ei välttämättä arvosteta varhaista tai liian tarkkaa diagnostiikkaa, koska se lisää tautien ilmaantuvuutta, Seppälä huomauttaa.

