SDP:n Paula Werning: Kelan muuttokehotukset syventävät köyhyyttä – onko tämä reilua ja inhimillistä?

– Tämä on valtakunnallinen kriisi, joka repii auki suomalaisen perusturvan peruspilareita. Ihmisiltä ei riistetä vain asuntoa, vaan samalla myös oikeus ihmisarvoiseen elämään. Onko tämä reilua, kysyy SDP:n kansanedustaja Paula Werning.

Kelan mukaan muuttokehotukset perustuvat uusiin tiukennettuihin asumismenorajoihin, jotka määritellään kuntakohtaisesti. Käytännössä Kela tarkastelee vuokran kohtuullisuutta niin sanottujen ylärajojen mukaan, jotka voivat vaihdella suurestikin kuntien ja kaupunkien välillä – toisinaan jopa naapurikuntien välillä. Yksilön näkökulmasta tämä voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin, joissa esimerkiksi samankaltainen asunto ja vuokra hyväksytään toisella paikkakunnalla mutta ei omalla.

– Ei ole kohtuullista, että ihmiset joutuvat muuttamaan pois tutuista asuinympäristöistä vain siksi, että vuokra ylittää keinotekoisesti asetetun rajan muutamalla kympillä. Elämä ei ole Excel-taulukko. Ihmiset asuvat siellä, missä ovat juuret, perhe, koulu, läheiset ja palvelut. Kukaan ei valitse hintavia vuokra-asuntoja huvikseen, vaan oman elämäntilanteen asettamien vaatimuksien mukaisesti – lisäksi monelle kyse on ainoasta mahdollisesta kodista, sillä edullisempaa vaihtoehtoa ei välttämättä ole saatavilla, toteaa Werning.

Ennen lakimuutosta Kelalla oli mahdollisuus käyttää harkintaa: vähäiset ylitykset asumismenoissa saatettiin katsoa hyväksyttäviksi, jos esimerkiksi kohtuuhintaista asuntoa ei ollut saatavilla. Nyt tämä harkintavalta on poistettu. Päätökset tehdään mekaanisesti, ilman tilannekohtaista arviointia.

– Onko tällainen järjestelmä inhimillinen? Kelalta on viety mahdollisuus kohdata ihminen hänen omassa elämäntilanteessaan. Tämä ei ole sosiaaliturvaa, vaan kylmää byrokratiaa, Werning sanoo.

Tämä näkyy karulla tavalla esimerkiksi myös Kouvolassa, jossa 436 kotitaloutta on saanut vuoden aikana muuttokehotuksen, ja tämä on vain yksi esimerkki monien muiden joukossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että muuttokehotukset syventävät olemassa olevaa köyhyyttä. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa asunnottomuuden väheneminen on pysähtynyt ja häädöt ovat lisääntyneet. Hallituksen päätökset heikentävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja murentavat kansalaisten luottamusta hyvinvointiyhteiskuntaan.

– Hallituksen on viimein pysähdyttävä katsomaan todellisuutta silmiin. Meidän on palautettava Kelalle harkintavalta ja rakennettava sosiaaliturvaa, joka ei pakota ihmisiä epätoivoisiin valintoihin. Peräänkuulutan korjausliikkeitä: inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus on palautettava suomalaiseen sosiaaliturvaan, Werning päättää.