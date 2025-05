Kutsu medialle: Suomi rokotetutkimuksen etulinjassa jo 70 vuoden ajan

RSV-rokotteista lupaavia tuloksia yli 60-vuotiailla; FVR - suomen rokotetutkimus keskeisesti mukana tutkimuksessa 2.9.2022 09:23:16 EEST | Tiedote

RS-virus (respiratory syncytial virus) voi aiheuttaa vakavan, influenssan kaltaisen taudin, jonka oireet vaihtelevat nuhakuumeesta keuhkokuumeeseen ja hengitysvajaukseen. Tauti on yleinen, ja se voi olla vakava erityisesti iäkkäille henkilöille. RSV-hengitystieinfektioita esiintyy epidemioina talviaikaan. Tänä vuonna on saatu lupaavia viitteitä siitä, että tautiin on pian saatavilla tehokkaita rokotteita. Suurista lääkevalmistajista sekä Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK) että Janssen ovat saaneet hyviä tuloksia liittyen meneillään oleviin yli 60-vuotiaiden RSV-rokotetutkimuksiin.