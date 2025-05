MM-lätkä: Espooseen 26 000 euron voitto Monivedosta - Tänään pelattu myös Leijonien vastustajaa Sloveniaa

Suomen Leijonat voitti Ranskan jatkoajalla. Monivedossa oikea tulos oli varsinaisen peliajan 3-3, johon Suomi nousi loppuhetkillä.



MM-lätkämoniveto 8:n kohteina oli lisäksi Latvia - Kanada 1-7, Saksa - Kazakstan 4-1 ja Norja - Tšekki 1-2.



Vain espoolainen nettipelaaja pelasi oikein kaikki tulokset. Monivedon kertoimeksi tuli 511 015 ja panoksella 0,05 euroa voitoksi 25 550 euroa 1. voittoluokasta sekä 2. voittoluokan voittojen myötä potti oli kokonaisuudessaan 26 267 euroa. Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehnyt voittaja saa pottinsa suoraan pankkitililleen.



Keskiviikkoillan MM-lätkämoniveto 10:n kohteina olivat: USA-Norja 5-5, Slovakia-Ranska 2-1, Latvia-Ruotsi 0-6 ja Kazakstan-Tanska 1-5. Täysosumia ei löytynyt noilla tuloksilla ollenkaan.



Tänä iltana Suomen Leijonat kohtaa jättisuosikkina Slovenian klo 17.20 alkavassa ottelussa.



Suomi on aloittanut turnauksen voitolla, jatkoaikavoitolla sekä tappiolla.



Veikkauksen vedonlyönnissä peliä on tullut myös isokertoimiseen Sloveniaan. Sen varsinaisen peliajan voiton kerroin Pitkävedossa on tällä hetkellä 17.



- Tilanne vedonlyönnissä Leijonien suhteen on juuri nyt varsin erikoinen. Meidän datamme perusteella Leijonien pelivoima on tällä hetkellä heikompi kuin se on ollut kertaakaan kymmeneen vuoteen MM-kisoissa. Asiakkaidemme vedoista päätellen, siis sen, että Veikkauksen asiakkaiden suunnasta painetta on tällä hetkellä jopa enemmän Suomea vastaan pelaamiseen, hekin jakavat tätä näkemystä, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara sanoo.

- Arvokisoissa arviot joukkueiden tasosta vaihtelevat peliesitysten perusteella todella paljon nopeammin kuin runsaan ottelumäärän sarjoissa, kuten Liigassa tai NHL:ssä, joten paljon voi totta kai vielä muuttua turnauksen aikana, Eirtovaara jatkaa.

- Jos Suomi olisi voittanut Ruotsin maanantaina, Veikkauksen asiakkaille olisi maksettu voittoja noin 550 000 euroa. Slovenia-matsissa tämä suunta on kääntynyt. Ihan samanlaiseen suuruusluokkaan ei päästäne, mutta nyt riskiä meille kertyy tasaiseen tahtiin Slovenian yllätysvoitolle Leijonista.



