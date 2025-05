Pohjanmaan pelastuslaitos järjestää 19.5. suuronnettomuusharjoituksen Vaasan satama-alueella

Kokemusasiantuntija osaksi päihderiippuvuuden hoitoa – uusi palvelumalli kokeilussa Pohjanmaalla 6.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan hyvinvointialueella on alkanut kokeilu, jossa kokemusasiantuntija työskentelee osana riippuvuushoitotiimiä. Pohjoisen alueen psykososiaalisessa keskuksessa pilotoidaan vertaisvastaanottoa, jossa kokemusasiantuntija on tavattavissa yhtenä päivänä viikossa. Tarkoituksena on tukea päihderiippuvaisten hoitoa ja tarjota läheisille apua tilanteen ymmärtämiseen toisen kokemuksen kautta.