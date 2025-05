Ministeri Ville Tavio kestävän kehityksen aamukahveilla: ”Monenvälistä järjestelmää ja YK:n arvoja tulee puolustaa”

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio vieraili Fingon kestävän kehityksen aamukahveilla 13.5.2025. Fingo järjestää säännöllisesti aamukahveja, joissa pohditaan kehityspolitiikan suuria murroksia.

Kestävän kehityksen kahveilla ministeri kuvasi suhtautumistaan tulevaisuuteen isojen geopoliittisten murrosten keskellä.

”Toivoisin, että olemme jatkossakin monenvälisen järjestelmän ja YK:n perinteisten arvojen puolustajia. Jos käynnissä oleva muutos jatkuu, avautuu kehittyville maille toisaalta entistä enemmän mahdollisuuksia nousta ja kehittyä. Tämä luo edellytyksiä taloudelliselle yhteistyölle, mikä luo pohjaa tasa-arvoiselle kumppanuudelle”, kommentoi ministeri Ville Tavio.

Ministeri painotti, että Suomi tukee globaalissa etelässä erityisesti demokratiaa sekä vakaan oikeusvaltion kehittämistä.

”Tällöin maat ovat meille myös parempia kumppaneita. Toivon tulevaisuuteen globaalia kestävän kehityksen politiikkaa, mutta suuremmilla sitoumuksilla ja kaupallisemmalla kulmalla.”

Suomen painopisteet säilyvät, mutta YK:ta tulisi uudistaa

Tavio muistutti, että Suomelle tärkeät painopisteet, kuten naisten ja tyttöjen oikeudet, koulutus ja ilmasto pysyvät jatkossakin painopisteiden keskiössä.

”Suomen pitkäaikaisessa kumppanimaa Nepalissa on naisten oikeuksien osalta menty selkeästi eteenpäin. Sambiassa puolestaan edistyksellinen hallitus on poistanut koulumaksut, jonka avulla on saatu lapsia miljoonittain enemmän koulun penkille.”

Vaikka Tavio on monenvälisen järjestelmän ja YK:n kannattaja, olisi hän valmis uudistamaan jälkimmäistä perusteellisesti.

”Onhan YK aika paisunut järjestelmä, eikä se saisi olla riippuvainen yhden, vaikkakin suuren jäsenmaan, tuesta. Toivon, että sitä voidaan myös keventää priorisoimalla ja yhdistämällä päällekkäistä työtä tekeviä tahoja.”

Demokratia, vapaus ja sukupuolten tasa-arvo ovat myös Suomen etu

Tavio kuvasi aamukahveilla myös, millä keinoilla sekä kansalaisille että päättäjille voisi perustella kestävän kehityspolitiikan tärkeyttä.

”Jokaista toimijaa kiinnostaa tietysti omista lähtökohdista eri asiat. Mutta kyllä se, että maailmassa on demokratia, vapaus ja sukupuolten tasa-arvo, on myös Suomen etu.”

Koronapandemian ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä ihmiset hahmottavat Tavion mukaan helpommin sen, että globaalilla politiikalla on vaikutusta aivan kaikkiin maailman maihin.

”Sama inflaatio ja energiakriisi vaikuttavat meihin kaikkiin, olemme keskinäisriippuvaisia.”

Tavio korosti myös kehityspolitiikan olevan merkittävä väline ihmisten hyvinvoinnin ja kauppasuhteiden luomisessa kehittyviin maihin. Monet näkevät kauppasuhteet tärkeinä hyvinvoinnin rakentamisen välineinä.