Läheisten luottamus vahvistunut edelleen – henkilöstön tyytyväisyydessä laskua

Me Attendolla olemme nostaneet kohtaamiset kaiken toimintamme keskiöön, ja tämän myötä positiiviset tulokset ovat jo pitkään näkyneet tyytyväisyyskyselyidemme tuloksissa. Asukkaidemme ja heidän läheistensä luottamus meitä kohtaan on vahvistunut vuosi vuodelta. Juuri julkaistuissa viimeisimmissä tyytyväisyyskyselyiden tuloksissa on nähtävissä koko toimintaympäristöömme vaikuttaneet muutokset.