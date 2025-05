Vuoden vierasvenesatama -äänestys uudistuu

Olympiapurjehdus: Valtteri Uusitalo ja Nooa Laukkanen valmiina ILCA 7 -luokan MM-kisoihin Kiinassa 12.5.2025 11:34:45 EEST | Tiedote

Valtteri Uusitalo ja Nooa Laukkanen ovat viimeistelleet valmistautumisensa Kiinan Qingdaossa, missä purjehditaan ILCA 7 -luokan maailmanmestaruuskilpailut. Ensimmäiset lähdöt käynnistyvät maanantaina, ja kisaviikko huipentuu lauantaina 17. toukokuuta. – Fiilis on erinomainen ja odotan jo malttamattomana lähtölinjalle pääsyä. MM-kisat ovat kauden päätavoite, ja olen valmis laittamaan kaiken peliin. Kevään harjoittelu terveenä on sujunut suunnitellusti. Tulokset ja tekeminen on kaiken aikaa ollut nousujohteista, mikä tukee itseluottamusta, Nooa Laukkanen sanoo. – Lisäksi on jälleen upeaa päästä edustamaan Suomea. Lataus radalle on kova ja jokaisesta sijasta taistelen sisulla! Kilpailupaikka on purjehdukselle tuttu ja arvokas: Qingdao toimi purjehduksen olympianäyttämönä Pekingin vuoden 2008 kisoissa. Laukkanen purjehti Kiinassa viimeksi vuonna 2017 Hainanin saarella nuorten MM-kisoissa, Uusitalolle kisa on ensimmäinen Kiinassa. Hyvät fiilikset kisaan ja olo on henkisesti ja fyysisesti la