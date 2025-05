ELY-keskusten ilmastotyö palkittiin

Hankkeessa tehtiin tiekartta ilmastotyölle, muodostettiin valtakunnallinen ilmastoasiantuntijaverkosto ja strategiatason ilmastoryhmä sekä kehitettiin ilmastotyöstä poikkihallinnollista. Ilmastotyön kokonaisuus on niin iso, että verkostomainen yhdessä tekeminen on ehdoton edellytys tuloksekkaalle toiminnalle.

Suomessa on julkisessa hallinnossa valtavasti asiantuntemusta. Hankkeessa osaaminen ja tietämys otettiin käyttöön laajasti, organisaatiorajat ylittäen ja valtakunnallisesti. Yhteistyö vahvistui myös aluetasolla virastojen sisällä. Hankkeessa yhdistettiin onnistuneesti asiantuntijoiden substanssiosaaminen ja tulosohjaajien strateginen taso sekä hyödynnettiin benchmarkkausta ja sidosryhmäyhteistyötä.

Jopa 80 prosenttia kansallisesta päästökokonaisuudesta kulkee ELY-keskusten kautta

Hankkeen aluksi käytiin läpi kaikki ELY-keskusten tehtävät ja niiden yhteys ilmastovaikutuksiin. Selvisi, että ilmastoyhteys on olemassa lähes kaikissa tehtävissä. ELY-keskuksen monenlaiset tehtävät liittyvät ympäristöön, elinkeinoihin ja liikenteeseen. Tärkeää on huomioida poikkileikkaavuus. Ilmasto koskee kaikkia ja liittyy kaikkiin prosesseihin, luonnonsuojelusta rahoitukseen.

Hankkeen myötä ELY-keskuksissa on vahvistettu ilmastoasiantuntijuuden resurssointia. Ilmastoverkoston toiminta vakinaistettiin ilmastoerikoistumisen myötä ja luotiin yhdessä toimintatavat. Valtakunnalliseen verkostoon kuuluu jokaisesta ELY-keskuksesta ilmastoyhteyshenkilö, yhteensä 15 henkilöä. Varajäsenet mukaan luettuna tiivistä ilmastoyhteistyötä tehdään kaikkiaan lähes 50 verkoston asiantuntijan kanssa. Työtä koordinoidaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Ilmastoerikoistumista viedään eteenpäin työtä ohjaavan ympäristöministeriön tukemana.

”Aluehallinto on Suomessa valtava osaamis- ja tietopankki, joka on ollut vielä alihyödynnetty resurssi ilmastotyössä. Tämä voimavara on nyt tehty näkyväksi. Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevaa uudistusta ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia”, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava ilmastoasiantuntija Soili Ingelin.

Valtion työelämä ja kestävyys -yksikön valtionhallinnon organisaatioille järjestämässä kilpailussa haettiin organisaatiota, joka on edistänyt tai uudistanut toimintansa kestävyyttä.