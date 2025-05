Muonituskoulutus Seinäjoella viikonloppuna, osaamista tarvitaan koko Suomessa

Muonitusosaajat ovat katoava kansanosa, eikä käytännön masssamuonitusosaajia ole enää kovin montaa. Monet perinteiset tapahtumat eivät enää itse muonita osallistujia. Tulien teko, isompien kattiloiden käyttö ja suurempiin ruokamääriin varautuminen sekä suuren ruokamäärän käsittely vaativat kuitenkin harjoittelua. Tämän vuoksi muonitusosaaminen lisääminen on erittäin tarpeellista.

Muonituskoulutuksen sisältö ja hyödyt: Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat ryhtyä tarvittaviin toimiin esimerkiksi ruokailun järjestämiseksi tulva- tai paloalueen pelastajille tai kesäjuhlien ruokahuollon järjestelyyn. Koulutus antaa valmiudet toimia poikkeusoloissa ja suurten väkimäärien ruokahuollossa.

Muonitusosaamisen nykytila: Alueellamme muonitusosaaminen on vähentynyt maatilojen vähentyessä, mikä on johtanut suurempien kokonaisuuksien hallinnan ja tulien käsittelyn taitojen vähenemiseen. Asuminen ja eläminen on nykyään helpompaa, eikä näitä taitoja yleensä tarvita kotioloissa. Tapahtumia kuitenkin järjestetään ja muonitusosaajia tarvitaan aina. Ruoanvalmistus kotona on erilaista kuin poikkeusoloissa tai suurille väkimäärille. Vaikka rohkeita osaajia löytyy vielä nyt, tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen, ellei koulutuksia järjestetä ympäri Suomen.

Tapahtumapaikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki

Tapahtuma-aika: 17.5.2025 9.30 – 16.30

Muuta mainittavaa: Muonituskoulutuksen kanssa samaan aikaan on Elinkeinotalolla 72 h varautumisesitys ja -kotivaranäyttely kello 12.00. Esityksen jälkeen osallistujille on tarjolla lounas, jonka ovat valmistaneet muonituskurssille osallistuneet. Ruoan arvioidaan riittävän noin 100 hengelle.

Lisätietoja: Asta Asunmaa asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi p. 040 592 9226