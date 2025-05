Uusia koteja entiseen hotelliin? Silveria etsii ostajaa

Myytävänä on hyväkuntoinen, vuonna 1992 valmistunut kolmikerroksinen rakennus, jossa on yhteensä 50 kappaletta 24,5 m² kokoista huonetta. Jokaisessa huoneessa on oma kylpyhuone. Asumiskäyttöä ajatellen keittiöiden rakentaminen huoneisiin on mahdollista.

Silveria-hotellin kiinteistö sijaitsee osoitteessa Ruutikellarintie 4. Rakennus on otettu käyttöön vuonna 1993 opiskelijoiden työssäoppimisen hotelliksi, jonka jälkeen se on toiminut toimistotiloina. Tällä hetkellä kiinteistö on tyhjillään ja heti vapaa uusille suunnitelmille.

Kiinteistössä on myös kokous- ja saunatilat sekä uima-allas, mikä avaa mahdollisuuksia monipuoliselle käytölle tai yhteisölliselle asumisratkaisulle. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 2 600 hum².

Ratkaisu ajankohtaiseen asuntotarpeeseen

Vaasan väkiluku ja opiskelijamäärät ovat kasvussa, jonka takia erityisesti pienistä, kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on pulaa. Kaupungissa tarvitaan nopeasti satoja uusia asuntoja, ja ennusteiden mukaan tarve voi nousta vuoteen 2030 mennessä jopa tuhansiin. Silverian kaltaisille, helposti muunnettaville kohteille on nyt huomattavan suurta kysyntää.

Silveria sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien ja sujuvien bussireittien varrella. Läheltä löytyvät muun muassa frisbeegolfrata, keilahalli ja Hietalahden muut liikuntamahdollisuudet, mikä tekee kohteesta houkuttelevan nuorille aikuisille ja opiskelijoille.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu neuvotteluihin!

Neuvottelumenettelyyn voi ilmoittautua 30.5.2025 mennessä lähettämällä sähköpostin otsikolla Silveria – neuvottelumenettely osoitteeseen tapio.ollikainen@vaasa.fi. Viestissä voi myös kertoa ajatuksista ja tavoitteista kiinteistön kehittämisen suhteen. Neuvotteluaikatauluista tiedotetaan erikseen ilmoittautuneille.