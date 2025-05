Lataa sähköpyörät, skuutit ja muut kevyet sähköajoneuvot turvallisesti

Akkukäyttöiset kevyet sähköajoneuvot – muun muassa sähköpyörät, sähköpotkulaudat, tasapainoskootterit – ladataan laitteen mukana tulevalla laturilla. Akkukäyttöisten laitteiden käyttöohjeisiin tuleekin tutustua huolellisesti.

”Akkukäyttöiset laitteet tulee ladata aina niille tarkoitetulla laturilla ja akun latautumista on syytä tarkkailla”, muistuttaa turvallisuusasiantuntija Amos Roselius Suomen Palopäällystöliitosta.

Epäkuntoinen akku on paloturvariski

”Epäkuntoinen akussa on aina tulipaloriski”, Roselius terävöittää.

Akku saattaa vaurioitua esimerkiksi kovasta iskusta. Jos sähköajoneuvon akku pitää epätavallista ääntä, toimii epätasaisesti tai ylikuumenee, laitetta ei pitäisi ladata lainkaan. Akun ylikuumeneminen, silmämääräisesti havaittava pullistuminen tai johdon vaurioituminen rispaantumalla ovat rikkoontuneen tai epäkuntoisen akun tuntomerkkejä. Tällaista akkua ei pidä ladata.

Ylikuumentumisen riski

Latauksen aikana kevyen sähköajoneuvon akun lämpötilaa kannattaa tarkkailla. Jos akku ylikuumenee, lataaminen kannattaa keskeyttää.

”Ylikuumenemistilanteessa lataus on lopetettava, laite on irrotettava pistokkeesta ja siirrettävä ulos. Mikäli laite on jo ehtinyt kuumentua niin, ettei siirtäminen ole mahdollista, apua tulee hälyttää soittamalla yleiseen hätänumeroon 112”, Roselius neuvoo.

”Akkukäyttöistä laitetta ei pidä jättää latautumaan ilman valvontaa. Siksi laitteen jättäminen lataukseen yön ajaksi ei ole turvallista”, Roselius alleviivaa. ”Jos esimerkiksi akku ylikuumenee ja syttyy palamaan, kun sitä ladataan, palo ehtii levitä laajemmalle ja aiheuttaa enemmän vahinkoa, kuin jos palon alku huomataan heti alkuunsa.”

Miten ladata kevyt sähköajoneuvo turvallisesti?

”Sähkökäyttöisen kulkupelin latauspaikka kannattaa suunnitella jo ennen ostopäätöksen tekemistä”, Roselius vinkkaa. ”Paloturvallisuuden kannalta huonoin vaihtoehto on ladata laitetta yöaikaan eteisessä, takkinaulakon alla ja ulko-oven edessä.”

Taloyhtiöt ovat tavallisesti kieltäneet kevyiden sähköajoneuvojen lataamisen yhteisissä tiloissa, esimerkiksi pyörävarastoissa.

Akkukäyttöisen kulkuvälineen hyvässä latauspaikassa on mahdollisimman vähän palokuormaa, eikä ladattavan laitteen lähellä säilytetä helposti syttyviä materiaaleja. Tilan on hyvä olla kuiva, viileä ja tasalämpöinen, sillä kovalla pakkasella tai suorassa auringonpaisteessa lataaminen voi heikentää ja vahingoittaa laitteen akkua. Latauspaikka tulee sijoittaa tilaan niin, ettei ladattava laite ole poistumistien tai sammuttimen edessä.

Huonetilaan, jossa sähköpyörää tai -skuuttia ladataan, on hyvä asentaa palovaroitin ja käsisammutin.

”Itse harkitsisin sähköpyörän lataamista ennen pakkaskelejä mieluiten parvekkeella”, Roselius kertoo.

Palon sattuessa

Jos sähköpyörä tai -potkulauta alkaa ladattaessa savuttaa tai palaa, laite tulisi irrottaa latauksesta ja huoneen ovi tulisi sulkea siten, ettei myrkyllinen savu leviä muihin tiloihin tai rappukäytävään. Sammutusta kannattaa itse yrittää kuitenkin vain, jos sen voi tehdä turvallisesti.

”Alkavaa paloa voi yrittää sammuttaa tai hidastaa alkusammutusvälineellä, esimerkiksi nestesammuttimella. Pitää kuitenkin muistaa, että roiskuva akkukemikaali ja akusta purkautuva palokaasu ovat myrkyllisiä, eikä niille pidä kenenkään altistua. Reagointiaikaa savusta jopa räjähdysmäiseen paloon voi helposti kuitenkin olla vain sekunteja”, painottaa Roselius.

Akkupalot voivat syttyä räjähdysmäisesti. Silloin lämpötila nousee nopeasti erittäin kuumaksi, ja paloroiskeet sytyttävät helposti ympärillä olevia materiaaleja.

”Jos paloa ei pysty itse turvallisesti sammuttamaan, tulee paikalta kaikkien poistua, sulkea ovi ja soittaa hätänumeroon 112”, Roselius ohjeistaa.

Sähköpyörän ja skuutin turvallinen lataaminen

Laite ei ole poistumistiellä tai ulko-ovella

Latauspaikka on kuiva ja tasalämpöinen

Lähellä ei ole helposti syttyviä materiaaleja

Lataamista valvotaan

Lataamispaikassa on palohälytin ja käsisammutin

Laitteen akku on ehjä

Lataamiseen käytetään laitteen omaa laturia

Toimi näin, jos sähköpyörä tai skuutti syttyy palamaan

Varo myrkyllisiä palokaasuja ja roiskuvia akkukemikaaleja

Irrota laite latauksesta, jos voit tehdä sen turvallisesti

Yritä sammuttaa tai hillitä palo käsisammuttimella

Sulje ovet muihin tiloihin

Poistu turvalliseen tilaan

Soita hätänumeroon 112



Lisää tietoa löydät pelastustoimen verkkosivustolta: https://pelastustoimi.fi/-/lataa-turvallisesti