Ylikapellimestari Anna-Maria Helsingin menestyskausi saa jatkoa

– Orkesteri on mennyt huimasti eteenpäin viime vuosina, ja ohjelmisto haastaa soittajia sopivasti. Omien konserttieni teemoina ovat rakkaus ja elämä, Helsing kertoo.

Syyskauden avaus rakkauden sävyissä

Syyskausi käynnistyy Vuorion säätiön konsertilla, jossa rakkaus soi kaikissa sävyissään – salattuna, kaipauksena, kipuna ja lohtuna. Helsing ja ruotsalainen menestyssopraano Julia Sporsén herättävät henkiin Wagnerin ja Sibeliuksen laulujen salaisuudet.

Myös kotimaista virtuositeettia kuullaan syyskuussa, kun viulistit Minna Pensola ja Antti Tikkanen kutsuvat kuulijat mukaan tanssin täyteiselle matkalle. Askeleet kulkevat Toivo Kuulan Pohjanmaalta aina Haydnin rakkauden pääkaupunkiin saakka.

Lokakuussa viihdettä sekä sopiva sekoitus uutta ja vanhaa

Lokakuussa keskellä harmainta arkea kaupungintalo muuttuu yhdeksi illaksi Las Vegasin tyylikkäimmäksi kasinoksi. Suomen Frank Sinatraksikin kutsuttu Juki Välipakka ja italialaislähtöinen Chiara Orlandi tarjoavat vanhan ajan puhdasverisen viihdekonsertin, jossa soivat niin amerikkalaiset kuin italialaiset ikivihreät koskettavina tulkintoina. Illan seremoniamestarina toimii maamme johtava viihteen tuhattaituri Antti Rissanen.

Lokakuussa ohjelmassa on myös odotettuja uutuuksia. Silloin Vaasassa esitetään maamme arvostetuimpiin säveltäjiin kuuluvan Aulis Sallisen uusin sävellys Lauluista varjojen varhain. Vaasa on yksi teoksen tilaajaorkestereista. Uuden musiikin rinnalla illassa soivat pianisti Olli Mustosen omaperäiset tulkinnat Bachin ja Beethovenin klassikoista. Vielä kuun lopussa juhlistetaan pitkään odotetun cembalon saapumista Vaasaan. Vihkiäiskonsertin solistina kuullaan historiallisiin kosketinsoittimiin erikoistunutta Petteri Pitkoa, ja luvassa on barokin loistoa parhaimmillaan.

Marraskuussa rajat rikkoutuvat

Marraskuun konserteissa yhdistyvät eri taidemuodot ja musiikilliset maailmat. Kuukauden aloittaa perinteinen yhteiskonsertti Seinäjoen kaupunginorkesterin kanssa, joka saa tällä kaudella uudenlaisen sävyn, kun mukaan liittyy kansainvälisesti tunnettu kansanmusiikkiyhtye Frigg. Kirjallisuusfestivaali Litfestissä näyttelijä Laura Malmivaara ja säveltäjä Arttu Takalo yhdistävät kirjallisuuden ja musiikin ainutlaatuiseksi elämykseksi, jossa tarinat ja sävelet kulkevat rinta rinnan. Lisäksi Markku Veijalainen tuo lavalle ikonisen Beatlesin tällä kertaa Kokkolassa – ei vain musiikin vaan myös tarinoiden kautta.

Kauden huipennus joulukuussa – suurteoksia ja kansainvälisiä tähtiä lavalla

Kauden huipennus koittaa joulukuussa, kun Anna-Maria Helsing ja viulisti Elina Vähälä esittävät Šostakovitšin ja Brahmsin suurteoksia. Vähälä kuuluu Suomen valovoimaisimpiin viulisteihin ja on paitsi Wienin musiikkikorkeakoulun professori myös poikkeuksellisen monipuolinen solisti. Kova taso jatkuu Jouluoratorio-esityksessä, jonka kansainvälisessä solistikunnassa kuullaan muun muassa viimeisimmän Mirjam Helin -laulukilpailun voittajaa Jingjing Xuta.

Ilmaiskonsertteja Strömsössä ja Rewell Centerissä

Juhla- ja kirkkosalien lisäksi orkesterin voi nähdä monessa yllättävässä paikassa. Heinäkuussa musiikista pääsee nauttimaan Strömsössä kahdessa kesäkonsertissa. Kauppakeskus Rewellin orkesteri valloittaa kahdesti: Taiteiden yössä sekä joulukuun yhteislaulukonsertissa. Syksyllä soittajat vierailevat myös kymmenissä vanhainkodeissa, päiväkodeissa ja kouluissa ympäri kaupunkia.

Tervetuloa kokemaan Vaasan kaupunginorkesterin syyskausi!

Kausikortit kampanjahintaan saatavilla 31.8. asti. Liput konsertteihin voi ostaa NetTicket.fin kaikista myyntipisteistä.