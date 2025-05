Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 15.5.2025

Nuorisobarometri 2024

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi Nuorisobarometri 2024 tulokset. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Siksi se mahdollistaa myös pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee barometrin yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

Vuoden 2024 Nuorisobarometri kertoo sekä toiveikkaista että huolestuttavista muutoksista. Nuorten tulevaisuususko on ennätysmatalalla tasolla ja nuorten naisten tyytyväisyys elämäänsä on laskenut jo kaksikymmentä vuotta. Toisaalta politiikka kiinnostaa nuoria enemmän kuin aiemmin, ja etenkin sitoutumista vaatimattomat vaikuttamisen muodot ovat entistä suositumpia. Luottamus suomalaisen yhteiskunnan instituutioita kohtaan on kasvanut, ja suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittyminen on korkealla tasolla. Nuorten toiveet oman tulevaisuutensa suhteen ovat pysyneet kohtuullisen vakaina, joskin esimerkiksi oman perheen perustamisen tärkeys on laskenut ja politiikassa mukana olemisen tärkeys kasvanut.

Nuorisopalveluiden toiminnan toteutumisen luvut ajalla 1.1.-31.3.2025

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi nuorisopalveluiden toiminnan toteutumisen lukujen esittelyn ajalta 1.1.-31.3.2025.

Nuorisopalveluissa toiminnan toteutumista seurataan kuukausitasolla palvelutuote-lukujen avulla Alueellisen nuorisotyön ja Ohjaamotalon osalta. Alueellisessa nuorisotyössä nuorten kohtaamiskerrat ajalla 1.1.–31.3. 2025 on 51434 joka on 38,4 % vuoden takaista enemmän. Ohjaamotalon kohtaamiskertojen määrä on samaisella ajanjaksolla 9763. Vähenemää vuoden takaiseen verrattuna on 5,3 %. Ohjaamotalon toiminnoista vilkkainta on ollut Starttipisteen toiminnassa, jota laajennettiin Isoon Omenaan helmikuun alussa. Muissa Ohjaamotalon palveluissa on hienoista vähenemää.

Nuorisopalveluiden kaikkien kohtaamiskertojen määrä kasvoi 28,8 %. Tavoitteena on säilyttää vuoden 2024 kohtaamiskertojen määrän taso. Tässä vaiheessa vuotta olemme ylittäneet tavoitteemme.

Nuorisopalveluiden kesätoiminnan 2025 suunnitelma

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi nuorisopalveluiden vuoden 2025 kesätoimintaa koskevan suunnitelman esittelyn.

Nuorisopalveluissa järjestetään ajalla 2.6.-1.8.2025 neljä yöleiriä, joissa on leiripaikkoja yhteensä 80. Päiväleirejä järjestetään 33, joissa on yhteensä 636 paikkaa, ja kursseja järjestetään 19, joissa on yhteensä 206 paikkaa osallistujille. Kursseja on kymmenen edellistä vuotta enemmän. Osana kansainvälistä nuorisotyötä järjestetään lisäksi Erasmus+ youth-ohjelman mukainen nuorisovaihdon ohjelmaviikko Tanskassa.

Nuorisoasiainjaoston tulevaisuus ja uuden lautakunnan perustaminen

Tämä 15.5.2025 pidetty nuorisoasiainjaosto on viimeinen nuorisoasiainjaosto. Jaosto lakkautetaan ja nuorisopalveluiden asiat siirretään kulttuurilautakuntaan, jonka nimeksi tulee jatkossa kulttuuri- ja nuorisolautakunta.