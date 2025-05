Kokoomuksen Kaunistola: Kehysriihestä merkittäviä lisäpanostuksia turvallisuusviranomaisille

Kansanedustaja Mari Kaunistola (kok.) on tyytyväinen hallituksen kehysriihen päätökseen lisätä eri turvallisuusviranomaisten rahoitusta yhteensä 127 miljoonalla eurolla. Kaunistolan mukaan lisärahoituksella vahvistetaan kansallista turvallisuutta ja parannetaan viranomaisten valmiutta vastata muuttuviin uhkakuviin.

”Esimerkiksi poliisin valmiusyksikkö Karhu saa vuosittaisen lisärahoituksen, jonka turvin se kykenee tulevaisuudessa suorittamaan samanaikaisesti nykyistä useampia tehtäviä. Tämä on erittäin arvokas, koko Suomen turvallisuutta parantava päätös”, Kaunistola toteaa.

Ukrainan sota on Kaunistolan mukaan konkreettisella tavalla opettanut, että puolustusvoimien ohella pelastustoimi on keskeisessä roolissa, kun puhutaan yhteiskunnan kriisinkestävyydestä.

”Pelastustoimen kasvavan rahoituksen turvin parannetaan väestönsuojien kuntoa ja täydennetään väestönsuojakapasiteettia. Lisäksi pelastustoimi saa rauniopelastamisen erityiskalustoa, jollaista ei nykytilanteessa ole”, Kaunistola kertoo.

Kaunistola on tyytyväinen, että hallituksen perustellut kriminaalipolitiikan uudistukset saavat konkreettisia lisäresursseja.

”Esimerkiksi jengirikollisuuteen puututaan aiempaa ankarammin ja tapon vanhenemisajasta on luovuttu. Tämä näkyy myös vankilapaikkojen tarpeessa. Nyt päätetty vankiloiden lisärahoitus mahdollistaa muun muassa uusien vankiloiden rakentamisen. On tärkeää, että löydämme kestäviä ratkaisuja nykyiseen vankiloiden yliasutukseen. Kotimaakuntani Satakunnan näkökulmasta on erityisen tärkeää, että maakunnassa on tulevaisuudessakin kaksi vankilaa. Tästä meidän tulee pitää kiinni”, Kaunistola sanoo.

”Kehysriihen päätökset lähettävät selkeän viestin: turvallisuus on suomalaisen yhteiskunnan peruspilari. Näillä panostuksilla varmistetaan, että viranomaisilla on tarvittavat resurssit kansalaisten suojeluun – niin arjessa kuin poikkeusoloissakin”, Kaunistola päättää.