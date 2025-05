Kuusi uutta omalääkäriä aloittaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Omalääkärit eivät ole virkasuhteessa hyvinvointialueeseen, vaan tarjoavat vastaanottopalvelut vastuuväestöilleen hyvinvointialueen kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti. Omalääkäri sitoutuu huolehtimaan vastuuväestöön kuuluvien asukkaiden hyvästä hoidosta ja hoitoon pääsystä.

Omalääkärimalli pohjautuu onnistuneeseen pilottiin

Yrittäjän kanssa tehtävä sopimus on uusi tapa järjestää omalääkäri tietylle väestölle. Yrittäjävetoista omalääkärimallia on pilotoitu Espoon Kalajärvellä loppuvuodesta 2024. Pilotin tulokset olivat vakuuttavia ja kannustivat laajentamaan toimintaa.

”Pilotti osoitti, että ammatinharjoittajalääkäri ja omahoitaja pystyvät toimimaan itsenäisesti ja autonomisesti, kuten olimme ajatelleetkin”, projektia johtava ylilääkäri Emil Heinäaho kuvaa. ”Lisäksi pääsimme korjaamaan esimerkiksi tiedonsiirron haasteita, joihin emme piirustuspöydällä vielä osanneet täysin varautua. Nyt malli on taas vähän valmiimpi uusia omalääkäreitä varten.”

Nyt toteutetussa laajemmassa kilpailutuksessa etsittiin omalääkäriä kuudelle väestövastuualueelle eri puolille Espoota. Väestöjä tavoitteli 12 lääkäriä, joista päätettiin hankkia kuusi. Kaikki valitut lääkärit ovat kokeneita yleislääkäreitä, ja heillä on vähintään kolmen vuoden kokemus yleislääkärin työstä.

”On hienoa ja harvinaista, että saamme hyvinvointialueellemme näin paljon kokemusta ja osaamista yhdellä kertaa”, yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuejohtaja Markus Paananen iloitsee. Kolme lääkäriä aloittaa työnsä jo ennen kesää ja loput kolme lomakauden jälkeen.

Omalääkäri turvaa hoidon jatkuvuuden

Kun omalääkärin väestöön kuuluva potilas tarvitsee terveyspalveluita, hän tapaa useimmiten tutut ammattilaiset. Omalääkäri-omahoitajatyöpari voi suunnitella työtään joustavasti, ja heidän käytössään ovat samat työkalut, tutkimukset ja palvelut kuin kaikilla hyvinvointialueen terveysasemilla. Omahoitajat ovat aloittaneet hyvinvointialueen palveluksessa kevään 2025 aikana.

Yrittäjävetoista omalääkärimallia laajennetaan Länsi-Uudellamaalla edelleen. Tavoitteena on käynnistää seuraavien omalääkäreiden hankinta jo ennen kesälomia. Tuolloin väestöjä on tarjolla sekä Espooseen että muualle hyvinvointialueelle. Sopimukseen pohjautuvan mallin lisäksi hyvinvointialueella kehitetään virkatyöhön perustuvaa omalääkärimallia.

”Hoidon jatkuvuudella on iso merkitys. Mitä pidempiä potilas-lääkärisuhteet ovat, sitä harvemmin potilas päätyy sairaalahoitoon. Myös kuolleisuuden vähenemisestä on näyttöä. Siksi omalääkärimalleihin kannattaa investoida. Tavoitteenamme on, että potilas pääsee aina tarvittaessa nopeasti tutun omalääkärin vastaanotolle. Yrittäjävetoinen omalääkärimalli on yksi tapa parantaa hoidon jatkuvuutta perusterveydenhuollossa”, palvelualuejohtaja Markus Paananen tiivistää.