Merellinen Helsinki -viikonloppu 6.–8.6. tarjoaa merellisiä elämyksiä risteilyistä luontoretkiin – sekä mahdollisuuden kokeilla uutta saaristosaunaa

Aiemmin Vesiliikennepäivä-nimellä järjestetty tapahtuma järjestetään nyt kolmatta kertaan Merellinen Helsinki -nimellä. ”Haluamme tuoda vesiliikenteen ohella esiin Helsingin saariston ja rantojen muuta monipuolista tarjontaa ja rohkaista tapahtuman myötä kaupunkilaisia tutustumaan ja kokemaan koko kattausta kulttuurista kajakkeihin,” sanoo erityissuunnittelija Minttu Perttula Helsingin kaupungin liikuntapalveluista.

Tapahtumaviikonlopun järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä merellisten toimijoiden kanssa ja viikonloppu huipentuu sunnuntaina 8.6., kun Vallisaaressa kolmannen kerran järjestettävä taidetapahtuma Helsinki Biennaali aukeaa yleisölle.

Saaristoon risteillen tai meloen

Helsingin muuttuva profiili näyttäytyy kiehtovasti mereltä käsin. Merellinen Helsinki viikonlopun aikana useat vesiliikennöitsijät tarjoavat edullisia risteilyjä ja reittimatkoja Helsingin edustalla. Drumsö kanotister -melontaseura Lauttasaaresta puolestaan tarjoaa maksuttoman mahdollisuuden kokeilla melontaa ja kuulla lisää seuran toiminnasta.

Alle 18-vuotiaat matkustavat 6.–8.6. maksutta vesibussilla Pihlajasaareen sekä siipirataslaivalla Korkeasaareen. Siipirataslaivalla saapuvat alle 18-vuotiaat saavat viikonlopun aikana myös pääsyn Korkeasaaren eläintarhaan veloituksetta.

Uusia vesireittejä ja saaristosauna itäisessä Helsingissä

Helsingin kaupunki ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvi tiivistävät yhteistyötään Helsingin saaristossa. Tästä saadaan esimakua Merellinen Helsinki -viikonlopun lauantaina 7.6., jolloin Läntisessä Neitsytsaaressa sijaitseva sauna lämpiää klo 12–18 ja on maksuttomasti vierailijoiden käytössä. Saariston saunat lämpiävät kesän aikana useamminkin paitsi Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden toimesta myös yhteistyötahojen, kuten Uuvin, toimesta.

Läntiseen Neitsytsaareen pääsee tänä kesänä kätevästi, kun Itäinen saaristoreitti laajenee kolmella uudella saarikohteella. Merellinen Helsinki -viikonlopun lauantaina 7.6. liikennöitsijä tarjoaa Itäisen saaristoreitin liput aikuisille puoleen hintaan. Itäisen saaristoreitin laajentuminen on osa OmaStadi-hanketta.

Suomenlinnan museopäivä

Suomenlinnan museoiden yhteistä museopäivää vietetään vuosittain Kustaan päivänä 6.6. Saaren museot ovat perjantaina 6.6. avoinna klo 11–20 ja niihin on vapaa pääsy. Lisäksi pitkin päivää on maksuttomia työpajoja ja opastettuja kierroksia, joiden aikana pääsee tutustumaan mm. 1700-luvun aateliston kotiin tai 1930-luvun sukellusvenemiehistön elämään.

Kiehtova merellinen luonto

Helsingin saariston ja rantojen luonto on ainutlaatuinen. Lauantaina 7.6. Harakan saaren untuvikkoretkellä on mahdollisuus bongata eri vesilintulajien poikasia. Suomenlinnan museossa Meren kellari -näyttely puolestaan vie katsojan pinnan alle tutkimaan Itämeren salaisuuksia – sen ekosysteemejä, ainutlaatuista historiaa ja arvokasta kulttuuriperintöä. Näyttelyyn on vapaa pääsy perjantaina 6.6. ja opastukset klo 13 ja 14.

Merellinen Helsinki -viikonlopun koko ohjelmatarjonta ja kaikki tarjoukset löytyvät osoitteesta tapahtumat.hel.fi/merellinenhelsinki