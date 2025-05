Digi yhdistää! -kiertue vielä Ylikiimingissä ja Yli-Iissä

Digi yhdistää! -kiertue tapahtuman tavoitteena on tarjota ikäihmisille tietoa ja tukea digitaalisten palvelujen käyttöön. Paikalle voi saapua tapahtuma-aikana, osallistuminen on maksutonta. Tapahtuma järjestetään Oulu10 -asiointipisteellä.

Seuraavat ja samalla kiertueen viimeiset tapahtumat pidetään:

Ylikiimingissä torstaina 22.5. klo 8.30–12, osoitteessa Harjutie 18

Yli-Iissä tiistaina 3.6. klo 10–14, osoitteessa Halametsä 1

Tapahtumissa annetaan neuvoa ja ohjausta henkilökohtaiseen digiasiaan Digijelppareilta. Tietoa jaetaan Pohteen, Oulun kaupungin ja muiden viranomaisten palveluista ja digitaalisesta asioinnista sekä Oulun löytävän vanhustyön ja kolmannen sektorin toiminnasta ja ikäihmisten palveluista.

Tilaisuudessa on tarjolla kahvia ja pullaa, arvonta ja esittelypisteet, josta voi ottaa mukaan materiaalia kotiin.

Kiertue on jo vieraillut Haukiputaalla, Oulunsalossa ja Kiimingissä. Kävijöitä on ollut tapahtumissa vaihtelevasti. Tapahtumasta on haettu apua omaan digihaasteeseen, ja osa on tullut tutustumaan tarjolla oleviin palveluihin. Tapahtumasta on saatu myönteistä palautetta ja osallistujat ovat saanet apua tilanteeseensa.

Kiertueen järjestävät yhteistyössä: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, Oulun kaupungin Oulu10 palvelut, Löydetään yhdessä! -hanke, Caritas Säätiö, DigiJelpparit, Kela, Vuolle Setlementti ja ODL. "