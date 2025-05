Helsingin Sosialidemokraatit ry kokoontuu tänään valitsemaan uutta apulaispormestaria

Puolueosastot asettivat lopulta kolme ehdokasta piirikokouksessa käytävään vaaliin. Ehdolle asetettiin kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustaja Hilkka Ahde (Kuljetusalan Demarit ry), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari sekä kaupunginvaltuutettu Johanna Laisaari (Itä-Helsingin Sosialidemokraatit ry) sekä uusimpana ehdokkaana kaupunginvaltuutettu Antti Vuorela, jonka Tapanilan Työväenyhdistys ry nimesi ehdolle torstai-iltana 15.5.

Hilkka Ahde on koulutukseltaan lastentarhanopettaja sekä työskennellyt pitkään mm. AKT:n viestintäpäällikkönä. Ahde on toiminut kaupunginvaltuutettuna Oulussa sekä Helsingissä. Hänet valittiin viime vaaleissa Helsingissä toiselle kaudelleen. Viime eduskuntavaaleissa Ahde pääsi SDP:n varakansanedustajan paikalle Helsingin vaalipiiristä.

Johanna Laisaari toimii tällä hetkellä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarina. Hänet valittiin viimeisimmissä kuntavaaleissa kaupunginvaltuutetuksi uudelle valtuustokaudelle. Laisaari on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja varatuomari. Ennen apulaispormestarina toimimista hän on työskennellyt mm. valtioneuvoston kansallisen lapsistrategian pääsihteerinä.

Antti Vuorela työskentelee kehittämispäällikkönä Helsingin seudun liikenteessä (HSL). Hän on rakennusalan diplomi-insinööri ja erikoistunut yhdyskuntasuunnitteluun sekä liikennetekniikkaan. Vuorela on toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna vuosina 2005–2012 ja on ollut kunnallisissa luottamustehtävissä Helsingissä jo pitkään. Hänet valittiin kaupunginvaltuutetuksi uudelleen viimeisimmissä kuntavaaleissa.

Apulaispormestarin tehtävä on SDP Helsingin merkittävin luottamuspaikka

Vaalivoiton myötä SDP sai merkittäviä mahdollisuuksia edistää reilumpaa ja tasa-arvoisempaa Helsinkiä.

– Kaupunkiympäristön apulaispormestarin tehtävä on kaupunginvaltuuston puheenjohtajan rinnalla tärkein poliittinen luottamustoimemme tulevalla valtuustokaudella. Saamme varmasti pätevän apulaispormestarin. Jatkossa apulaispormestarin valintaprosessia on syytä terävöittää. Tsemppiä kaikille ehdokkaillemme, sanoo Helsingin piirin puheenjohtaja Taru Reinikainen.