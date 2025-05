Riihikodin työntekijä Arja Augustin palkittiin Etelä-Hämeen Vuoden sairaanhoitajana

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työntekijä Arja Augustin on palkittu Etelä-Hämeen Vuoden sairaanhoitajana 2025. Palkinnon myöntää Etelä-Hämeen sairaanhoitajat ry, joka on osa Suomen Sairaanhoitajien valtakunnallista yhteisöä.

Arja Augustin työskentelee ikäihmisten asumisyksikön Riihikodin Torni- ja Lyhde-yksiköiden sairaanhoitaja-tiimikoordinaattorina. Hänet yllätettiin palkinnolla kesken työpäivän perjantaina. Onnittelukukkien, kahvien ja kunniakirjan lisäksi palkitulle tarjottiin osallistuminen vuoden 2025 Sairaanhoitajapäiville.

Arja oli palkinnosta liikuttunut, yllättynyt ja kiitollinen. Hän kuvailee valinnan perusteluita omakseen ja itselleen tärkeiksi arvoiksi ja kokee olevansa ylpeä siitä, että pystyy näitä arvoja myös välittämään ja jakamaan muulle työyhteisölle.

– Olen aina ollut aidosti oma itseni, koen että se on myös voimavara työssäni. En pysty sanoin kuvaamaan sitä mitä tämä minulle merkitsee, kunnia on valtava. Sairaanhoitajan vuosiini on mahtunut monenlaista ja tämä tunnustus tuntuu erityisen merkittävältä juuri tässä hetkessä. Olen kiitollinen, liikuttunut ja äärimmäisen onnellinen. Tämä on todella huikea juttu, kuvailee Arja.

Palkintoperustelujen mukaan Arja Augustinilla on kehitysmyönteinen asenne ja kollegiaalisuutta. Arjan on kuvailtu työskentelevän aina eettisesti ja toisia ihmisiä kunnioittain, oli kyseessä sitten työkaveri, asiakas tai omainen. Hän myös ohjaa ja opastaa opiskelijoita ja uusia työntekijöitä sydämellisesti ja ammattitaidolla ja pyrkii aina parhaimpaan. Perusteluiden mukaan jokaisella pitäisi olla oma Arja työkaverinaan.

– On etuoikeus ja kunnia, että tämä timanttinen ammattilainen on juuri omassa tiimissäni. Arja on kokenut ja pitkään yksiköissä työskennellyt, positiivinen ja rauhallinen hoitaja. Hän kantaa vastuuta ja on kannustava työkaveri. Olen valtavan ylpeä Arjasta! Palkinto on varmasti iloa ja yhteisöllisyyttä lisäävä asia myös koko työyhteisössä, kuvailee Arjan esihenkilö, asumispalveluiden lähijohtaja Tiia Santala.

Pitkä palkintoperinne juhlistaa arjen sankareita

Etelä-Hämeen sairaanhoitajat ry on jakanut Vuoden sairaanhoitaja –palkintoa 1990-luvulta lähtien. Valinta julkistetaan kansainvälisen sairaanhoitajapäivän viikolla. Ehdotuksia voi jättää joko yksittäinen alueyhdistyksen jäsen tai työyhteisö. Lopullisen valinnan tekee alueyhdistyksen hallitus. Perinteenä on, että palkittavat yllätetään kesken työarkea, työkavereiden läsnä ollessa, mikä on entisestään nostanut juhlatunnelmaa.

– Alueellisen vuoden sairaanhoitajan valinta on yksi Suomen Sairaanhoitajien ja Etelä-Hämeen sairaanhoitajien tunnustuksista. Palkinnon tarkoitus on nostaa esiin ja juhlistaa sairaanhoitajuutta ja sairaanhoitajien erityisosaamista. Haluamme siis nostaa esiin arjen sankareita tällä tavalla. Valitut ovat olleet yleensä hyvin otettuja ja ylpeitä tästä tunnustuksesta. Myös työyhteisöissä on otettu tieto "yhden meistä" valinta vastaan ilolla, kuvailee Etelä-Hämeen sairaanhoitajat ry:n puheenjohtaja Kaisu Heliölä.