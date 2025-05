Puolustusvaliokunnan sd-edustajat: Suorahankintoja käytettävä enemmän puolustushankinnoissa sotilaallisen huoltovarmuuden turvaamiseksi

- Turvallisuusympäristömme on muuttunut perustavanlaatuisesti ja pitkäkestoisesti. Puolustusteollisuuden markkinat ovat valtavassa kasvussa, kun valtiot pyrkivät vahvistamaan puolustustaan. Samaan aikaan turvallisuusympäristön muutos edellyttää, että pidämme huolta omasta puolustusteollisuudestamme ja sotilaallisesta huoltovarmuudestamme, kansanedustaja Mika Kari muistuttaa.

- Kuten valtioneuvoston tuoreessa puolustusselonteossa todetaan, toimiva, elinkelpoinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen kotimainen puolustusteollisuus on merkittävässä roolissa sotilaallisen huoltovarmuuden turvaamisessa. Puolustusvoimien tekemät hankinnat ovat äärimmäisen tärkeitä kotimaisen puolustusteollisuuden elinvoiman ylläpitämiseksi. Siksi on tärkeää, että Puolustusvoimat tekevät hankintoja kotimaisilta toimijoilta aina kun se on mahdollista, toteaa kansanedustaja Jani Kokko.

- Kotimaisen puolustusteollisuuden elinvoima ja kilpailukyky ovat myös Suomen talouskasvun etu, mikäli puolustusteollisuuden tuotteiden vientiä saadaan kasvatettua, kansanedustaja Riitta Mäkinen huomauttaa.

- Hyvä esimerkki tapauksesta, jossa tulisi harkita hankinnan kohdentamisesta mahdollisuuksien mukaan kotimaisille toimijoille, ovat erilaiset sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut ajoneuvot, joita Puolustusvoimille hankitaan. Ajoneuvoilla on merkittävä rooli sotilaallisen liikkuvuuden mahdollistajina, joten niillä on tärkeä puolustuksellinen tehtävä, kansanedustaja Paula Werning kertoo.

- Puolustushallinto hankkii raskaita kuorma-autoja, keskiraskaita kuorma-autoja sekä taktisia kuorma-autoja Hanselin puitesopimusjärjestelyllä. On käynyt ilmi, että Hanselin taktiset kuorma-autot-hankinnassa sovellettaisiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain säädöksiä ja siten tarjouskilpailu toteutettaisiin avointa menettelyä käyttäen. Voidaan kuitenkin kysyä, onko tämä tarkoituksenmukaista, kun taktiset kuorma-autot ovat nimenomaisesti tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön, sanoo kansanedustaja Suna Kymäläinen.

Kirjallisessa kysymyksessään sosialidemokraattiset edustajat kysyvät, onko hallitus tietoinen tästä taktisten kuorma-autojen hankintaa koskevasta epäkohdasta ja mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä hankintojen kohdentamiseksi enemmän kotimaisille toimijoille.

- EU-lainsäädäntö mahdollistaa, että sotilaallista huoltovarmuutta käytetään perusteluna suorahankinnoille kansallisen turvallisuuden nimissä. Tätä mahdollisuutta pitäisi meillä Suomessa vallitsevassa tilanteessa hyödyntää paljon aiempaa enemmän, kansanedustaja Niina Malm päättää.