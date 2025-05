Naantalin museossa näyttely muumihahmojen valmistajasta, Atelier Faunista

Atelier Fauni sai alkunsa Helena ja Martti Kuuskosken kodissa Naantalissa 1950-luvun alussa. Lapsille kotona tehdyistä leluista kehittyi erilaisia peikkohahmoja, jotka heti nousivat suosituiksi. Perhe muutti pääkaupunkiseudulle ja yritys kasvoi. Faunipeikkojen lisäksi alettiin valmistaa muumihamoja. Vilkkaimpina vuosinaan 1960-luvulla yritys työllisti yli 150 henkeä. Käsintehtyjä hahmoja, joihin lukeutuivat sekä Faunin omat peikkohahmot että Muumit, valmistettiin parhaimmillaan satoja tuhansia vuodessa. Suurin osa tuotannosta meni ulkomaiseen myyntiin.

Atelier Faunin käsityönä valmistamien Muumilaakson asukkaiden viehätys piilee siinä, että jokainen niistä on ainutlaatuinen. Erilaisilla materiaaleilla, väreillä sekä pienillä yksityiskohdilla hahmoista on käsin valmistettaessa saatu omintakeisia ja toisistaan poikkeavan näköisiä yksilöitä.

Olemme erityisen iloisia, että näyttely toteutuu juuri tänä nyt, kun vietämme Muumit 80 -vuotta, eli ensimmäisen Muumikirjan ilmestymisen juhlavuotta. Uskomme, että tämä uniikki näyttely kiinnostaa, sanoo museonjohtaja Anne Sjöström.

Uniikit Faunipeikot ovat suosittuja keräilykohteita

Faunipeikkoja oli yli 30 erilaista ja ne elivät omaa elämäänsä. Perheen kotia ympäröivälle metsäalueelle syntyi kokonainen matkailukohde, Peikkometsä. Atelier Faunin tuotantoon kuului 1960-luvulla muumi- ja peikkohahmojen lisäksi mm. lastenvaatteita, verhoja, pyyhkeitä, patakintaita ja tyynyjä.

Tänä päivänä sekä muumihahmot että Faunipeikot ovat suosittuja keräilykohteita.

Naantalin museossa on esillä kaikkia valmistettuja muumihahmoja sekä monia Faunipeikkoja ja niistä kehitettyjä tuotteita. Ihastuttavia hahmoja on saatu lainaan yksityishenkilöiltä ja museoilta sekä yhteistyöhön osallistuneelta Moomin Characters Oy:lta.

Kolmikielinen näyttely on auki lähes vuoden

Lapsille on näyttelyyn tehty oma leikki- ja lukunurkkaus. Näyttely on kolmikielinen. Sen ruotsinkielinen nimi on Atelier Fauni – Historien om muminfigurerna och trollen ja englanninkielinen Atelier Fauni – A Tale of Moomins and Trolls.

Näyttely on avoinna museon aukioloaikoina museon päärakennuksessa, Humpissa, osoitteessa Mannerheiminkatu 21.

15.5.–31.8.2025 ti-su klo 11–18 (juhannusaattona suljettu)

1.9.2025–6.4.2026 keskiviikkoisin klo 12–18