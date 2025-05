Kelan asiointipalveluissa on käyttökatko viikonloppuna

Asiakkaat ovat aiempaa tyytyväisempiä Kela-takseihin 12.5.2025 10:17:47 EEST | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kela on jälleen kartoittanut Kela-taksien käyttäjien asiakaskokemuksia. Keväällä 2025 tehdyn kyselyn perusteella valtaosa asiakkaista on tyytyväisiä taksipalveluun. Vuoden 2023 tuloksiin verrattuna asiakkaiden tyytyväisyys on parantunut selvästi. Erityisesti kuljettajien ystävällisyyttä ja avuliaisuutta kiiteltiin laajasti.