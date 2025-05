Oma Häme menestyy valtakunnallisessa vertailussa – sote-palveluiden saatavuus on hyvä ja talouden suunta jatkuu oikeana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi torstaina Terve Suomi 2024 -tutkimuksensa. Sen mukaan asiakastyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa on pysynyt korkealla, vaikka suomalaisten luottamus sote-järjestelmän toimivuuteen on heikentynyt verrattuna aiempiin vuosiin.

THL:n tiedote: Asiakastyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa pysynyt korkealla – luottamus järjestelmän toimivuuteen heikentynyt

Kanta-Häme pärjää THL:n vertailussa hyvin. Oma Häme on yksi koko Suomen parhaista hyvinvointialueista lääkäripalveluiden saatavuudessa. Kanta-Hämeessä vain noin 15 prosenttia palveluja tarvinneista koki saaneensa liian vähän lääkäripalveluita tarpeeseensa nähden. Tämä on merkittävästi alle valtakunnallisen keskiarvon, joka on 25 prosenttia (hyvinvointialueiden vaihteluväli 15 – 30 prosenttia).

Kanta-Hämeessä korkea luottamus sote-palveluihin

Suomalaisten usko horjuu sote-palveluihin, mikä johtuu THL:n arvion mukaan suurelta osin talouden säästöpaineista ja negatiivisesta julkisesta keskustelusta. Terve Suomi 2024 -kysely osoittaa, että Kanta-Hämeessä luottamus terveyspalveluihin on kuitenkin valtakunnan kärkeä. Keski- ja Etelä-Pohjanmaan ohella Kanta-Hämeessä lähes kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti luottavansa oman alueensa terveyspalveluiden toimintaan.

Valtakunnallinen keskiarvo on 54 prosenttia, minkä Kanta-Hämeen tulos ylittää selvästi. Myös luottamus sosiaalipalveluiden toimintaan on Kanta-Hämeessä valtakunnallista keskiarvoa parempi. Tämä osoittaa, että alueen asukkaat kokevat Oma Hämeen palvelut luotettaviksi ja toimiviksi. THL:n tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys sote-palveluihin on valtakunnallisesti säilynyt korkealla tasolla. Suurin osa suomalaisista on tyytyväinen saamiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Oma Häme on onnistunut pitämään asiakastyytyväisyyden huomattavan korkeana vaikeasta taloustilanteesta ja toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden NPS-indeksi (suositteluindeksi) oli Oma Hämeessä huhtikuussa 84,7, mikä on valtakunnallisessakin vertailussa erinomainen tulos. Viime vuoden huhtikuussa NPS-indeksi oli 75,5.

Lisäksi THL:n tutkimuksessa tuli esiin, että myönteinen asiakaskokemus viimeisimmällä vastaanottokäynnillä terveyspalveluissa oli Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla hieman yleisempää kuin koko maassa. Tutkimuksessa korostetaankin, että asiakaslähtöisyys, saavutettavuus ja palveluiden laatu ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat luottamukseen. Oma Häme toimii näin hyvänä esimerkkinä tehokkaasta ja asiakaslähtöisestä sote-palvelujärjestelmästä.

Talous on suunnitellulla uralla

Vuoden 2025 ensimmäisen kvartaalin talousluvut osoittavat, että Oma Hämeen taloustilanne kehittyy edelleen positiiviseen suuntaan ja on suunnitellulla uralla. Talouden tasapainottamistoimet ovat tuottaneet tulosta, mutta tasapainottamisohjelmien tavoitteiden toteuttamista on jatkettava, jotta alijäämien kattaminen onnistuu.

Samaan aikaan Oma Häme on pystynyt vaikeassakin toimintaympäristössä hillitsemään menojensa kasvua. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana toimintakate on supistunut 5,5 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna, mikä on muihin hyvinvointialueisiin verraten erittäin hyvä toimintakatteen kehitys.

Vuoden 2025 ensimmäisten kuukausien aikana taloudessa näkyvät ensimmäistä kertaa kaikkien muutosprojektien ja toimenpiteiden vaikutukset. Isojen talouspaineiden keskellä huoli palveluista ja niiden laadusta on ymmärrettävästi kova. Olen todella iloinen siitä, että valtakunnallisessa katsannossa olemme onnistuneet tarjoamaan palveluita, joihin ollaan tyytyväisiä ja jotka asukkaat pääsääntöisesti kokevat saavutettaviksi. Valtava kiitos tästä henkilöstölle ja päättäjille, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.

Toimintakatteen pienenemistä selittää muun muassa palveluostojen ja hankintojen väheneminen, jotka molemmat jäävät alle viime vuoden tason. Ensimmäisen kvartaalin aikana toisaalta myös toimintatuotot alittavat budjetoidun reilulla miljoonalla eurolla. Tämä johtuu tietojärjestelmämuutoksen hidastamasta asiakaslaskutuksesta.

Ensimmäisen kvartaalin luvut kertovat myös, että alijäämien kattaminen on edelleen realistinen tavoite Oma Hämeelle. Tilintarkastajalla ei ole ollut huomauttamista Oma Hämeen taloussuunnitelmasta vuosille 2025–2027. Lain mukaan hyvinvointialueen tulee kattaa vuosien 2023 ja 2024 alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Alijäämän kurominen vaatii vuosilta 2025 ja 2026 huomattavan ylijäämäisiä tilinpäätöksiä.

Tarkka taloudenpito ja tasapainottamisohjelmat käänsivät talouden suunnan loppuvuonna 2024. Alkuvuoden toteuma näyttää, että taloustilanne on parantunut edelleen. Ensimmäisen kvartaalin perusteella arvioidaan, että tilikauden tulos on talousarvion mukainen, eli 28,35 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä luo vahvan pohjan vuoden 2026 talousarvion suunnittelulle.

Vahva strateginen ohjaus ja asiakaslähtöinen palvelurakenne

Oma Häme on tasapainottanut talouttaan monin keinoin ja saanut kehityksen käännettyä positiiviseksi. Maaliskuussa aluehallitus teki päätöksen, ettei Oma Häme osallistu valtioneuvoston ehdottamaan muutostukiprojektiin, jonka tarkoituksena oli tukea hyvinvointialueita talouden tasapainottamisessa ja sopeutustoimien suunnittelussa. Valtiovarainministeriön arvio Kanta-Hämeen tuen tarpeesta perustui myös osin puutteellisiin laskelmiin.

Ensimmäisen kvartaalin talouslukuihin liittyy jonkin verran epävarmuutta, koska Oma Häme otti vuodenvaihteessa käyttöönsä uudet talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä uuden talouden seurantamallin.

Taloushaasteita huolimatta Oma Häme on uudistanut palvelurakennettaan ja kehittänyt palveluita määrätietoisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Talousraportoinnin yhteydessä seurataan myös viittä hyvinvointialuetasoisesti sitovaa strategista tavoitetta. Ensimmäisen kvartaalin aikana 80 prosenttia tavoitteista eteni suunnitellusti.

Eteneminen näkyy erityisesti asiakasprosessien sujuvoittamisessa ja asiakkuuden hallinnan kehittämisessä. Oma Häme jatkaa myös aktiivista palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointia ja kehittämistä. Kanta-Häme on valtakunnallisesti edelläkävijä sote-palveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa.