100 litraa sahtia -elokuvan supersuosio jatkuu – yli 200 000 katsojaa elokuvateattereissa!

Elina Knihtilän ja Pirjo Lonkan tähdittämä 100 litraa sahtia on osoittautunut jättihitiksi. Maaliskuun lopussa ensi-iltansa saaneen elokuvan on nähnyt tähän mennessä 201 853 katsojaa.

Sysmään sijoittuvan elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Teemu Nikki, tuottajana on toiminut Jani Pösö. Elokuvan vastaavina tuottajina toimivat Nikin ja Pösön lisäksi Andrea Romeo ja Timo T. Lahtinen. Nelonen Media levittää elokuvan.

100 litraa sahtia -elokuvan päänäyttelijöinä nähdään Elina Knihtilä ja Pirjo Lonka. Lisäksi elokuvassa näyttelevät muun muassa Ria Kataja, Ville Tiihonen, Pertti Sveholm, Jakob Öhrman, Elmer Bäck ja Jari Pehkonen.

– Ohhoh! En ole koskaan edes uskaltanut toivoa näin kovaa tulosta. Minulla on kyllä aika iso suku, mutta sekään ei voi tätä selittää tätä määrää katsojia. Ilmeisesti olemme onnistuneet tekemään elokuvan, joka oikeasti kiinnostaa ihmisiä. Kiitos siitä kuuluu kaikille, jotka ovat osallistuneet elokuvan tekemiseen, käsikirjoittaja ja ohjaaja Teemu Nikki sanoo.

Elokuvan tuottaja Jani Pösö on häkeltynyt elokuvan kasvavasta suosiosta.

– Yli 200 000 katsojaa on sellainen saavutus, että ihanuuden lisäksi se tuntuu suoraan sanoen oudolta. Tämähän on siis monikertaisesti enemmän kuin kaikilla seitsemällä aikaisemmalla elokuvallamme yhteensä. On hienoa, että saamme tarjota katsojille korkealaatuisen ja monitasoisen kotimaisen kulttuurielämyksen, josta riittää puhuttavaa lopputekstien jälkeen kotosalla, Pösö toteaa.

Elokuva on herättänyt paljon kansainvälistä kiinnostusta, ja yhdysvaltalaiskirjailija Dennis Lehanen tuotantoyhtiö Hans Bubby on hankkinut oikeudet amerikkalaisen version tekemiseksi. Lehanen teosten pohjalta on tehty lukuisia elokuvia, muun muassa Martin Scorsesen ohjaus Suljettu saari, Clint Eastwoodin ohjaama elokuva Menneisyyden ote ja Ben Affleckin ohjaus Gone Baby Gone.

– Tuntuu aivan mielettömältä, että noin korkean profiilin tekijä on kiinnostunut elokuvastamme. Ja pakkohan se on tässä vielä julkisesti tunnustaa, että olen Denniksen fani, Pösö sanoo.

Nelonen Median johtaja Ville Toivonen iloitsee 100 litraa sahtia -elokuvan suursuosiosta kotimaan elokuvateattereissa.

– Olemme valtavan ylpeitä siitä, että 100 litraa sahtia on löytänyt näin laajan ja innostuneen yleisön. Yli 200 000 katsojaa on suomalaiselle elokuvalle merkittävä saavutus – ja täysin ansaittu. Vuoden hauskin elokuva on hurmannut suomalaiset huumorin ja syvällisyyden yhdistelmällä. Pirjo Lonkan ja Elina Knihtilän huimien pääroolien lisäksi näyttelijäsuoritukset ovat kautta linjan loistavia – jokainen roolihahmo jää mieleen ja tuo oman säväyksensä tähän menestyselokuvaan, Toivonen hehkuttaa.

100 litraa sahtia nyt elokuvateattereissa.