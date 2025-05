Johan Kvarnström (SDP): Yhä useampi ruotsin- ja kaksikielinen valitsee SDP:n

Folktinget on edunvalvontaelin, jonka tehtävänä on säilyttää ja vahvistaa kaksikielisyyttä Suomessa. Sen päätöksentekoelin, istunto, valitaan epäsuorasti kuntavaalien kautta. Sosialidemokraattien edustajamäärä nousi yhdeksästä kuuteentoista, samalla kun RKP menetti enemmistöasemansa.

– On aina hienoa kokoontua Folktingetin istuntoon. Aktiivista ja laajaa sitoutumista ruotsin kielen asemaan Suomessa tarvitaan – ehkä enemmän kuin koskaan näinä epävarmoina aikoina. Näemme valonpilkahduksia, mutta myös huolestuttavaa kehitystä, niin Suomessa kuin maailmallakin, sanoi Kvarnström puheessaan Folktingetin istunnossa.

Hän nosti esiin kaksi keskeistä teemaa: hallituksen politiikan ja Folktingetin tulevan roolin.

– Me sosialidemokraatit olemme varoittaneet siitä, miten perussuomalaisten hallituspolitiikka vaikuttaa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja kuinka hyvinvointileikkaukset iskevät erityisen kovaa ruotsinkielisiin palveluihin. Ruotsinkieliset yksiköt ovat usein pienempiä, ja siksi leikkaukset voivat aiheuttaa niissä suhteettoman suuria vaikutuksia.

Kvarnström kyseenalaisti myös hallituksen taloudelliset painopisteet:

– Vielä keväällä sanottiin, että rahaa ei ole. Mutta kuntavaalien jälkeen, joissa SDP menestyi parhaiten ja perussuomalaisten kannatus romahti, hallitus päätti kahden miljardin euron verohelpotuksista. Silloin sanottiin, että meillä on varaa – mutta monet tutkijat varoittavat, että leikkausten kielteisiä seurauksia aliarvioidaan.

Neljän Folktingetin puheenjohtajistossa istumansa vuoden jälkeen Kvarnström siirtää nyt vastuun uusille toimijoille. Päätöspuheessaan hän ilmaisi kiitollisuutta ja uskoa tulevaan sekä painotti tarvetta lisätä muiden puolueiden näkyvyyttä – ei vain RKP:n, joka on aiemmin usein hallinnut julkisuuskuvaa.

– Tämä on ollut kunnia, ja matkan varrella on ollut paljon iloa. Folktinget asiantuntijaelimenä on taatusti auttanut varmistamaan, että kielelliset oikeudet on otettu paremmin huomioon lainsäädännössä viime vuosien uudistuksissa. Näin tulee olla jatkossakin.

Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Elin Härmälä (SDP), ja hallitukseen valittiin myös sosialidemokraatit Anna Caldén, John Liljelund ja Alexandr Foy.