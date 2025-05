Suomalaisten menestys kiinnosti Euroviisuissa – finaali tavoitti noin 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV1:ssä

Eurovision Song Contest 2025 -ohjelma tavoitti Finnpanelin mukaan Yle TV1:n lauantai-illassa noin 2,6 miljoonaa suomalaista. Viisulähetystä seurasi illan mittaan keskimäärin 1,7 miljoonaa katsojaa. Kaikkia Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenan sekä Yle.fi:n ja Yle-sovelluksen kautta. Finaalia startattiin verkossa yli 500 000 kertaa.

Suomen edustaja Erika Vikman nappasi finaalissa sijan 11. Ruotsin edustaja, suomalainen KAJ-yhtye, oli puolestaan neljäs.

”Suomesta on ehdottomasti tullut yksi Euroviisujen kiinnostavimmista maista – ja samalla kilpailu kiinnostaa laajasti suomalaisia. OIemme tietyllä tapaa löytäneet oman äänemme Euroviisuissa, mikä on lähtöisin rohkeista linjauksista Uuden Musiikin Kilpailussa. UMK26 onkin jo hyvällä mallilla – siitä on tulossa upea show”, sanoo Ylen Euroviisujen päätuottaja Anssi Autio.

Tiistai-iltana nähty ensimmäinen semifinaali, jossa KAJ kisasi, tavoitti 1,5 miljoonaa suomalaista. Illan aikana lähetys keräsi keskimäärin 808 000 katsojaa. Verkossa Yle Areenan, Yle.fi:n ja Yle-sovelluksen kautta lähetystä startattiin 390 000 kertaa.

Vikmanin kilpaileminen torstai-illan toisessa semifinaalissa tavoitti kotisohvilla 1,6 miljoonaa suomalaista. Lähetystä seurasi torstain myöhäisillassa keskimäärin 930 000 silmäparia. Verkossa lähetystä startattiin 470 000 kertaa.

Tämän vuoden Euroviisut järjestettiin Sveitsin Baselissa.

Lähde: Finnpanelin TV-mittaritutkimus, kohderyhmänä yli 3-vuotiaat, ja Ylen Datapilvi (startit sisältävät yli 3 sekuntia kestäneen katselun).

