Lohijärven ja Leukumanpään kylien alueella vireillä hakuprosessi valtakunnallisesti arvokkaan maisemanhoitoalueen perustamiseksi

Lapissa valtakunnallisen maisemanhoitoalueen hakemusprosessi on vireillä Ylitorniolla Lohijärven ja Leukumanpään kylämaisemien valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Lohijärven ja Leukumanpään kylämaisema on vuonna 2021 inventoitu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (VAMA 2021).

Luonnonsuojelulain 92 §:n nojalla voidaan perustaa erityisiä valtakunnallisia maisemanhoitoalueita. Valtakunnallisten maisemanhoitoalueiden avulla vaalitaan muun muassa luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kuten kyläyhdistysten ja kunnan kanssa.

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen on aloitettu

Ennen valtakunnallisen maisemanhoitoalueen hakemista ympäristöministeriöstä on alueelle tehtävä maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma. Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma on maisemanhoitoa ohjaava asiakirja, johon sisältyy tavallisesti toimenpidesuunnitelmien lisäksi valokuvia ja alueen karttoja. Suunnitelman teossa olennaista on määritellä maiseman nykytila ja tavoitetila, johon hoitotoimenpiteillä pyritään. Tavoitetilan saavuttaminen vaatii yleensä pitkäjänteistä maisemanhoitoa.

Lapin ELY-keskus on aloittanut maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen Lohijärven ja Leukumanpään alueelle. Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaa tekee vuoden 2025 ja alkuvuoden 2026 aikana Reeta Juvani, Maisemasuunnittelu UOMA:sta. Mikäli Lohijärven ja Leukumanpään kyliltä löytyy maisemanhoidollisesti kehitettäviä kohteita, kyläläiset voivat olla yhteydessä maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaa tekevään tahoon.

Lohijärven ja Leukumanpään kylien alueella inventoidaan tulevana kesänä perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet. Perinnebiotooppien inventointia tekee ProAgria Pohjois-Suomi/Oulun maa- ja kotitalousnaiset. Perinnebiotoopit eli vanhat niityt, hakamaat, metsälaitumet ja laidunmaat on tarkoitus kartoittaa inventoinnissa. Mikäli maanomistajien mielestä heidän mailtaan löytyy kyseisiä kohteita tai laidunhistoriaa, he voivat olla yhteydessä inventointia tekevään tahoon.

Jotta valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet säilyttävät arvonsa pitkälle tulevaisuuteen, tulee näitä maisemia hoitaa ja vaalia. Siihen tarvitaan yhteistyötä, joka perustuu elinkeinojen harjoittamisen jatkuvuuteen, alueille ominaisten kulttuuri- ja luonnonarvojen kunnioittamiseen sekä maankäytön suunnitteluun.