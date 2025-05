Osallistuvan budjetoinnin kohteeksi valittiin lainattavat soutuveneet

Toiseksi äänestyksessä tuli ulkokuntosalilaitteet 321 äänellä ja kolmanneksi 3 vs. 3 koripallokenttä 282 äänellä.

- Saimme todella hyviä ehdotuksia ja myös äänestys selvästi innosti vaasalaisia. Soutuveneet ovat loistava idea, joka varmasti ilahduttaa montaa ja olemme iloisia, että saamme niitä nyt eri puolille Vaasaa. Kiitämme jokaista ehdotuksensa antajaa ideoinnista ja äänestäjää äänestä, sanoo strategiapäällikkö Suvi Aho.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on, että kaupunkilaiset osallistuvat oman ympäristönsä kehittämiseen sekä nostaa esiin tapoja, mihin julkisia varoja voidaan käyttää. Tänä vuonna kohteen toteutukseen on varattu 15 000 euroa.

Edellisinä vuosina on toteutettu muun muassa kirsikkapuisto, kukkaniitty, avantouintipaikka ja lisää penkkejä ja roskiksia rantareitille.

Vaasa halutaan kokea myös mereltä

- Soutuveneitä ehdotti tänä vuonna 3 henkilöä ja niitä on ehdotettu myös aiempina vuosina. Veneiden lainaus on tarkoitus toteuttaa niin, että kaupunki hankkii veneet sekä pelastusliivit ja yrittäjät Ukkokarilla, Onkilahdella ja Vähässäkyrössä vastaavat veneiden lainauksesta aukioloaikojensa mukaan. Tiedotamme asiasta lisää, kun yksityiskohdat on sovittu, Aho kertoo.

Äänestäjät perustelivat soutuveneitä muun muassa seuraavasti:

”Lainattavat soutuveneet olisi upea harrastemahdollisuus vaasalaisille, jotka haluaisivat nauttia merellä liikkumisesta.”

”Vaasa on merenrantakaupunki, jossa kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta päästä nauttimaan veneilystä kesäisin.”

”Kiva idea! Ei tarvi omistaa venettä päästäkseen vesille.”

”Saisi pienituloisemmatkin ei venettä omistavat mennä paremmille kalapaikoille ja kokea Vaasaa mereltä käsin.”

”Veneen lainaus olisi kiva, kun saisi mennä kalastelemaan ja soutelemaan kavereiden kanssa.”

”Vaasa on merenrantakaupunki, jonka saaristossa on tarjolla upeita luontoelämyksiä. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta nauttia näistä ilman omaa venettä. Lainaveneet avaisivat monille vaasalaisille saariston ihmeet.”

”Veneily on tärkeä osa rannikon kulttuuria, mutta kaikilla ei ole pääsyä veneilemään. Soutelu on myös hyvä liikuntamuoto.”

”Olisi ihana päästä perheen kanssa soutelemaan, kun ei ole omaa venettä! :)”

”Soutuvene olisi varmasti hitti kesäillan aktiviteettinä.”

”Veneet ilahduttaisivat myös matkailijoita.”

”Soutuveneet ovat kaikessa yksinkertaisuudessa loistava ajatus!”

Soutuveneiden saapumisesta lainattavaksi kerrotaan kaupungin verkkosivuilla ja somekanavissa alkukesän aikana.

Seuraavan kerran osallistuvan budjetoinnin kohdetta etsitään alkuvuodesta 2026.