Karhupuiston kesäkukkatalkoot järjestetään jälleen 3. kesäkuuta

Tapahtuma on kaikille avoin ja soveltuu koko perheelle. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Ohjelmassa on kesäkukkien istuttamisen lisäksi musiikkia. Tarjolla on myös pientä talkooevästä ja juotavaa.

Tapahtuma sopii myös vasta-alkajalle

Staran puutarhurit opastavat istutuksissa, joten osallistujat eivät tarvitse aiempaa kokemusta kesäkukkien istuttamisesta. Kaupunki lainaa istutusvälineet. Myös hanskoja on tarjolla, mutta omat hanskat on hyvä ottaa mukaan, jos sellaiset kotoa löytyy.

Karhupuiston istutustalkoot on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1997. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala järjestää talkoot yhdessä Staran, Kallion kulttuuriverkoston ja Kallion seurakunnan kanssa.