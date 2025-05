Perheyritysten liitto palkitsi parhaat maisterintutkielmat – tutkimuksissa tarkastellaan hallintoa ja brändiviestintää

Palkinnot myönnettiin seuraaville tutkielmille:

Sebastian Toppari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu:

Family Matters: Investigating Agency Problems Through CEO Compensation in Finnish Listed Family Firms – Empirical Evidence on Entrenchment and Alignment in Corporate Governance

Topparin työ käsittelee perheyritysten toimitusjohtajien palkitsemista ja sen vaikutuksia hallintoon. Tutkimus on teoreettisesti vahva ja empiirisesti huolellisesti toteutettu. Sen johtopäätökset auttavat perheyrityksiä kehittämään hallintokäytäntöjään ja palkitsemisjärjestelmiään.

Nea Backström, Hanken Svenska handelshögskolan:

How do family-owned companies exhibit their familiness in brand communication? A content analysis study of corporate websites

Backströmin tutkimus tarjoaa syvällisen analyysin siitä, miten perheyritykset viestivät perheomistuksestaan verkkosivuillaan. Tutkimus tuo esiin, kuinka perheomistus voi toimia brändin vahvuutena ja rakentaa luottamusta asiakassuhteissa.

Perheyritysten liitto on jakanut vuodesta 2013 lähtien Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Matti Koiranen -palkinnon perheyrittäjyyttä tai -omistajuutta käsitteleville, korkeatasoisille maisteri- ja väitöskirjatutkimuksille.