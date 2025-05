PeeÄssälle kaksi palkintoa valtakunnallisessa gaalassa

Kovin NPS-nousija: Break Sokos Hotel Tahko

S-ryhmän Sokos Hotellien ja Radisson Blu -hotellien työryhmiä huomioitiin palkintogaalassa useissa eri kategorioissa.

Kattavasti uudistunut Break Sokos Hotel Tahko vei voiton NPS-luvun kovimpana nostajana. NPS, Net Promoter Score, on suositteluhalukkuudesta kertova asiakastyytyväisyyden mittari. Sillä selvitetään asiakkaiden halukkuutta suositella yritystä, tuotetta tai palvelua muille. NPS syntyy kaavalla, jossa huomioidaan vastaajien, suosittelijoiden ja arvostelijoiden määrä. Nyrkkisääntönä on, että yli 50 NPS-pistettä on hyvä tulos ja yli 70 jo todella harvinainen.

Vuonna 2023 Break Sokos Hotel Tahkon NPS-luku oli 43, mikä selittyi hotellin päärakennuksen huoneiden ja ravintoloiden remontilla. Vuonna 2024 rakennustyöt jatkuivat uudessa osassa, jossa ne häiritsivät huomattavasti vähemmän hotellissa asiointia ja majoittumista. Break Sokos Hotel Tahkon NPS ponnahti samalla uuteen ennätykseen, saavuttaen tuon haamurajana pidetyn luvun 70.

– Pääsimme juhlimaan uudistuksen ja laajennuksen valmistumista vasta joulukuussa, mutta vieraamme näkivät jo vuoden kuluessa, miten hienot puitteet meille on tulossa. Ja kun niihin puitteisiin yhdistyy henkilökuntamme ammattitaito ja talon upea palvelukulttuuri, saamme nyt iloita yhdessä ketjun kovinta NPS-nousua, hotellipäällikkö Päivi Hartikainen kuvailee.

Hän muistuttaa, että vapaa-ajan matkaajia pääasiallisesti palvelevassa Break-hotellissa odotetaan tavanomaista enemmän asiakaskohtaamisilta.

– Asiakkaiden korkealle noussut suositteluhalukkuus kertoo siitä, että olemme onnistuneet työssämme. Gaalapalkintoa juhlimme koko talon työvirepäivänä ja vastaanoton tiimin kanssa myös kakkukahvien merkeissä.

Vuoden ravintolamaailma: Prisma Iisalmen ravintolamaailma

S-ryhmän ravintoloiden palkinnoista Pohjois-Savoon matkasi Vuoden ravintolamaailman titteli, joka meni tällä kertaa Iisalmen Prisman ravintolamaailmalle. Palkinnon vastaanotti ravintolapäällikkö Kirsi Rautio, joka viime vuonna vastaanotti gaalassa arvostetun S-Boss-palkinnon.

– Me selvästikin teemme PeeÄssässä asioita oikein, sillä viime vuonna Vuoden ravintolamaailmaksi nimettiin Kuopion Prisman ravintolamaailma, Kirsi Rautio kommentoi.

Hän sanoo olevansa tavattoman ylpeä omasta tiimistään, joka teki vuodesta onnistuneen monilla mittareilla arvioituna. Palkintoa perusteltiin muun muassa liikevaihdon ja tuloksen kehityksellä sekä korkeilla asiakas- ja työtyytyväisyysluvuilla.

– Tiimimme tekee oikeita asioita oikeaan aikaan oikeissa paikoissa. Kahvila Presson ja Pizza-Buffan välillä tehdään ristiin töitä ilman raja-aitoja, mikä parantaa asiakaspalvelua ja vahvistaa henkilöstön moniosaamista.

Ravintolamaailman 14 hengen työryhmän voitonjuhlat ovat vielä edessä.

– Tehdään jotain kivaa, järjestetään vaikkapa aktiviteettia ja yhteistä illallista Tahkolla. Voi tietty olla, että aiempaan tapaan porukka haluaa tulla viettämään iltaa kotonani. Lämmitetään sauna ja tehdään yhdessä hyvää ruokaa, Kirsi Rautio kaavailee.