Yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaku Etelä-Savossa 19.5.-15.9.2025

EU:n maaseuturahoituksen tavoitteena on pitää maaseutu elinvoimaisena sekä hyvänä paikkana asumiseen ja yritystoimintaan. Maaseuturahoituksella pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta, edistämään luonnon monimuotoisuutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Energia- ja resurssitehokkuuden ja turvallisuuden lisääminen ovat myös keskeisiä teemoja EU:n maaseuturahoituksessa. Edellä mainittujen teemojen edistäminen on Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2023–2027 tavoitteena.

Etelä-Savon maaseutu on vesistöltään puhdas, hiilineutraali, luonnoltaan monimuotoinen ja elinvoimainen alue, jonka toimijat ovat ympäristö- ja ilmastoasioiden ennakkoluulottomia edelläkävijöitä on tavoitteena niin Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmassa kuin alueella toteutettavassa Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa (JÄSMY).

– Tämän tavoitteen toteuttamiseen on nyt hyvin käytettävissä varoja ja tilaisuuteen kannattaa tarttua. Voisiko teidän yhdistyksenne tai osakaskuntanne olla tekemässä Etelä-Savosta yhä parempaa asuinpaikkaa, kysyy maaseutuasiantuntija Kaija Siikavirta.

Nyt auki olevassa haussa investoinnit voivat liittyä luonnonvarojen kestävään hoitoon ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen sekä ilmastomuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Käytännössä investoinnit voivat esimerkiksi olla vesiensuojelutoimenpiteitä, riistakosteikoita, kierrätyksen tai luonnon monimuotoisuuden edistämistä.

Tukea voi saada jopa 80 % kustannuksista ja yksityisen rahoituksen osuuteen käy myös talkootyö. Yksittäisten investointihankkeiden kustannusarvio voi olla 10 000–500 000 euroa. Etelä-Savon ELY-keskuksessa on käytettävissä teemahaun hankkeisiin yhteensä noin 800 000 euroa. Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle. Huomioitavaa on, että julkisen tahon ollessa tuensaajana, muun julkisen rahoituksen osuus (omarahoitusosuus) on oltava vähintään 30 %.

Hyödyn on kohdistuttava alueen asukkaille ja muille toimijoille sekä oltava pääsääntöisesti asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Hakijoina voivat olla kaikki kansalaistoimijat, esimerkiksi kyläyhdistykset, maa- ja kotitalousseurat, luonnonsuojeluyhdistykset, osakaskunnat, 4H-yhdistykset, kunnat ja seurakunnat.

Etelä-Savon maaseudulle yritys- ja kehittämishankkeisiin noin 9 miljoonaa euroa 2025

Tänä vuonna Etelä-Savossa on runsaasti käytettävissä EU:n maaseuturahoitusta alueen hyväksi. Etelä-Savon ELY-keskuksella on käytettävissä yhteensä noin 9 miljoonaa euroa yritys- ja kehittämishankkeisiin 2025. Loppuvuodelle käytössä on edelleen noin 5,5 miljoonaa euroa.

Hakemuksia voi tehdä Hyrrä-asiointijärjestelmässä jatkuvasti, mutta päätökset tehdään hakujaksoittain. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin.