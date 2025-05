Aluehallitus: Palveluihin pääsy on parantunut ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntynyt

Osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen vuosi on alkanut myönteisesti ja talousarvion mukaisesti. Palveluihin pääsy on parantunut ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntynyt. Henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt, työvoimaa saa hyvin ja työvoiman vuokrauksen kulut ovat merkittävästi vähentyneet. Taseessa olevan alijäämän kattaminen on edelleen Pirkanmaalla mahdollista. Osavuosikatsaus menee tiedoksi myös aluevaltuustoon.

Aluehallitus merkitsi maanantaina tiedoksi pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman, joka on laadittu yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Pitkäaikaisasunnottomuutta pyritään vähentämään turvaamalla kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset, asumisneuvonnalla, palveluverkkoa uudistamalla sekä erityisesti naisille, nuorille ja vapautuville vangeille suunnatuilla sosiaalipalveluilla. Hyvinvointialueella käynnistetään ohjelmakaudella vähintään seitsemän asumispalveluyksikköä siirtämällä yksiköitä ostopalveluista omaan tuotantoon. Lisäksi käynnistetään uuden asumispäivystysyksikön valmistelu.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetty määrätietoisesti

Aluehallitus käsitteli Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraporttia, joka menee myös aluevaltuustolle tiedoksi. Vuoden aikana muun muassa julkaistiin Hyvinvointia elintavoilla -sivusto, joka tarjoaa tietoa ja palveluita elintapamuutosten tueksi. Ammattilaisille kehitettiin puheeksi ottamisen kortti ja elintapaohjauksen käsikirja. Liikuntaneuvonnan toimintamalli otettiin käyttöön 19 kunnassa. Ikäihmisten kaatumisten ehkäisyyn kehitettiin RAI-pohjainen toimintamalli. Niin ikään Sekasin-chatin käyttö laajeni ja nuorten mielenterveystyössä otettiin käyttöön ja laajennettiin uusia menetelmiä. Niin ikään Pirkanmaalla käynnistettiin väkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma. Vuoden aikana tehtiin myös uudistuksia yhteistyörakenteisiin.

Liikkeenluovutus Ikaalisten hammashoidossa

Hallitus päätti käynnistää liikkeenluovutuksen valmistelun Ikaalisten hammashoitolan palveluja tuottaneen Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n kanssa. Toiminta siirtyisi hyvinvointialueelle 1.10.2025. Terveystalon kanssa tehty sopimus siirtyi hyvinvointialueelle Ikaalisten kaupungilta hyvinvointialueen aloittaessa.

Esittelijä sen sijaan poisti esityslistalta liikkeenluovutusasian, joka koski Sinividan Tampereen Vuohenojalla sijaitsevaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluyksikköä.

Aluehallitus hyväksyi muut asiat esityksen mukaan.

Nykyisen aluehallituksen viimeinen kokous on 26.5.2025.